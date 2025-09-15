ترشيحات السُّنّة للانتخابات النيابية رهن الموقف السعودي

26
لبنان
ترشيحات السُّنّة للانتخابات النيابية رهن الموقف السعودي
Lebanon 24
15-09-2025
|
22:45
كتبت
ميسم رزق
في" الاخبار":مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقرّرة في أيار المقبل، يترقّب المرشحون السُّنّة الموقف الذي قد تتخذه
السعودية
، وما إذا كانت ستتدخل بشكل مباشر في الاستحقاق.
وفي هذا السياق، لم يحسم عدد من الراغبين في الترشح قرارهم بعد، في ظل ما تردّد عن زيارة مرتقبة للموفد السعودي الأمير يزيد
بن فرحان
. وبحسب المعلومات، كانت الزيارة مقرّرة في تشرين الأول المقبل، لكن جرى تأجيلها إلى نهاية العام الحالي، الأمر الذي بعث ارتياحاً لدى كثير من الطامحين للترشح، ولا سيما أنّ توقيتها سيتزامن مع بدء التحضيرات لدعوة الهيئات الناخبة، ما يمنحهم فرصة أوسع لمعرفة توجّهات
المملكة
حيال الاستحقاق النيابي المقبل.
في المقابل، يؤكّد مقرّبون من
السفارة السعودية
أنّ دورها في الاستحقاق المقبل لن يختلف عمّا كان عليه في انتخابات 2022، لجهة الامتناع عن تقديم دعم مباشر لأيّ من المرشحين والاكتفاء بالوقوف على الحياد.
ولا يمانع السعوديون حتى في أن يتنافس المحسوبون عليهم ضمن لوائح متقابلة، شرط أن تبقى الأولوية منع أي شخصية على صلة وثيقة بالرئيس
سعد الحريري
من الترشح إلى جانبهم في لائحة واحدة.
