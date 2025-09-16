26
الجيش يوقف باصين على طريق عام الضنية.. إليكم السبب
Lebanon 24
16-09-2025
|
00:07
A-
A+
أوقفت دورية من مكتب أمن
الضنية
في مخابرات الجيش باصين على طريق عام الضنية في منطقة بيت جيدة يُشتبه في نقلهما سوريين قادمين عبر طرق التهريب من
عكار
، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
إلى ذلك، افادت مصادر عن توجه دورية إلى محلة داريا لمتابعة عدد من الصيادين في إطار تنفيذ قرار منع الصيد وضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات الأمنية.
