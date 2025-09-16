الجيش يوقف باصين على طريق عام الضنية.. إليكم السبب

Advertisement

أوقفت دورية من مكتب أمن في مخابرات الجيش باصين على طريق عام الضنية في منطقة بيت جيدة يُشتبه في نقلهما سوريين قادمين عبر طرق التهريب من ، وفق ما أفادت مندوبة " ".إلى ذلك، افادت مصادر عن توجه دورية إلى محلة داريا لمتابعة عدد من الصيادين في إطار تنفيذ قرار منع الصيد وضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات الأمنية.