لبنان

الجيش يوقف باصين على طريق عام الضنية.. إليكم السبب

Lebanon 24
16-09-2025 | 00:07
أوقفت دورية من مكتب أمن الضنية في مخابرات الجيش باصين على طريق عام الضنية في منطقة بيت جيدة يُشتبه في نقلهما سوريين قادمين عبر طرق التهريب من عكار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
إلى ذلك، افادت مصادر عن توجه دورية إلى محلة داريا لمتابعة عدد من الصيادين في إطار تنفيذ قرار منع الصيد وضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات الأمنية.

