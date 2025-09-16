Advertisement

لبنان

عبدالله: سمعة لبنان على المحك!

Lebanon 24
16-09-2025 | 01:14
كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "يجدر التنويه بالجهود الجبارة التي تقوم بها وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ،والأجهزة التابعة لهما، وبخاصة مكتب مكافحة المخدرات وشعبة المعلومات، في ملف ضبط كميات المخدرات المعدة للتصدير او للاستهلاك المحلي. سمعة لبنان وعلاقاته الدولية والعربية على المحك".
مكتب مكافحة المخدرات

المديرية العامة

وزارة الداخلية

شعبة المعلومات

مكتب مكافحة

عبدالله على

مديرية ال

تابع
