لبنان

نصيحة للوزير بالتريث "لكنه مصرّ"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
16-09-2025 | 01:45
يسعى وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط الى تنظيم مؤتمر دولي للمانحين على مستوى الدول الصديقة للبنان وعلى مستوى المغتربين ورجال الأعمال اللبنانيين. ولهذه الغاية، عقد عدة لقاءات مع الهيئات الإقتصادية للتشاور حيث نصحوه بعدم إقامة هذا المؤتمر قبل حل عدد من المسائل السياسية وخاصةً ملف السلاح وحصريته كون الجميع يعرف أن هذا هو الشرط الأساسي للدول العربية والصديقة وهي من ابرز الجهات المانحة.
المصدر لفت الى أن الوزير مُصِر على إقامة هذا المؤتمر في 18 و19 تشرين الأول تحت إسم "بيروت 1". 
المصدر ختم بالقول أن الوزارة المعنية مباشرة بالمؤتمرات المالية غير راضية عن هذا المؤتمر كونها متأكدة من عدم نجاحه وإنتاجيته،  ولكي لا يسجل على لبنان فشل إقتصادي في إنطلاقة العهد .


المصدر: لبنان 24
