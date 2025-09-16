نصيحة للوزير بالتريث "لكنه مصرّ"

Advertisement

يسعى وزير الإقتصاد والتجارة الى تنظيم للمانحين على مستوى الدول الصديقة للبنان وعلى مستوى المغتربين ورجال الأعمال اللبنانيين. ولهذه الغاية، عقد عدة لقاءات مع الهيئات الإقتصادية للتشاور حيث نصحوه بعدم إقامة هذا المؤتمر قبل حل عدد من المسائل السياسية وخاصةً ملف السلاح وحصريته كون الجميع يعرف أن هذا هو الشرط الأساسي للدول العربية والصديقة وهي من ابرز الجهات المانحة.المصدر لفت الى أن الوزير مُصِر على إقامة هذا المؤتمر في 18 و19 تشرين الأول تحت إسم " 1".المصدر ختم بالقول أن الوزارة المعنية مباشرة بالمؤتمرات المالية غير راضية عن هذا المؤتمر كونها متأكدة من عدم نجاحه وإنتاجيته، ولكي لا يسجل على فشل إقتصادي في إنطلاقة .