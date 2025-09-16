Advertisement

أطلقت رئيسة للبحوث والإنماء، الدكتورة هيام إسحق، بالتعاون مع رئيس جمعية "اليازا"، الدكتور ، مساراً تعاونياً يهدف إلى دمج مفاهيم السلامة العامة، وخصوصاً السلامة المرورية، في المناهج التربوية الجديدة. ويهدف هذا التعاون إلى أن تصبح المدرسة نقطة انطلاق حقيقية لبناء مجتمع واعٍ ومسؤول.وأوضحت جمعية "اليازا" في بيان رسمي أن اللقاء الذي جمع الطرفين فتح الباب أمام ، يسعى من خلالها كل من "اليازا" ولجان إعداد المناهج في المركز ، والتي تشمل المهارات الحياتية، التقانة والمهن، التربية والصحة، إلى صياغة برامج تعليمية حديثة تعزز ثقافة السلامة، وتحوّلها إلى سلوك يومي لدى الطلاب.