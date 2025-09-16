27
لبنان
شراكة بين المركز التربوي و"اليازا".. لتعزيز السلامة المرورية في المدارس
Lebanon 24
16-09-2025
|
01:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت رئيسة
المركز التربوي
للبحوث والإنماء، الدكتورة هيام إسحق، بالتعاون مع رئيس جمعية "اليازا"، الدكتور
زياد عقل
، مساراً تعاونياً يهدف إلى دمج مفاهيم السلامة العامة، وخصوصاً السلامة المرورية، في المناهج التربوية الجديدة. ويهدف هذا التعاون إلى أن تصبح المدرسة نقطة انطلاق حقيقية لبناء مجتمع واعٍ ومسؤول.
وأوضحت جمعية "اليازا" في بيان رسمي أن اللقاء الذي جمع الطرفين فتح الباب أمام
شراكة استراتيجية
، يسعى من خلالها كل من "اليازا" ولجان إعداد المناهج في المركز
التربوي
، والتي تشمل المهارات الحياتية، التقانة والمهن، التربية والصحة، إلى صياغة برامج تعليمية حديثة تعزز ثقافة السلامة، وتحوّلها إلى سلوك يومي لدى الطلاب.
وأكدت اليازا أن هذه الخطوة ليست مجرد ورشة عمل عابرة، بل تعتبر خطوة تأسيسية لمناهج جديدة تحمل توقيع السلامة، وتعيد للعلم رسالته الإنسانية الأصيلة: حماية الحياة قبل كل شيء.
(الوكالة الوطنية)
