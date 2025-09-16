Advertisement

لبنان

ختام النسخة العاشرة من "Lebanon Latin Festival" في جبيل بمشاركة عالمية

Lebanon 24
16-09-2025 | 01:41
A-
A+
Doc-P-1417515-638936089261488761.jpg
Doc-P-1417515-638936089261488761.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت بلدية جبيل عن اختتام فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان lebanon Latin Festival، الذي أقيم بالتعاون بين بلدية جبيل – بيبلوس، بمشاركة نخبة من الأساتذة والفنانين العالميين في الرقص اللاتيني.
Advertisement

واستمر المهرجان على مدار أربعة أيام، من الخميس 11 ولغاية الاثنين، وضم برنامجاً متنوعاً شمل ورش عمل تعليمية، عروض فنية، حفلات موسيقية، وسهرات راقصة، بالإضافة إلى نشاطات اجتماعية وترفيهية في مختلف أرجاء المدينة.

وتمثل هذه الفعالية حدثاً سياحياً وثقافياً بارزاً يهدف إلى تعزيز مكانة جبيل على الخارطة الفنية العالمية، وجذب الزوار من لبنان وخارجه، ما يسهم في الترويج للثقافة والفن والرقص اللاتيني في المنطقة.
 
مواضيع ذات صلة
ختام يوبيل الشبيبة في روما: صلاة من أجل السلام وتضامن مع شباب العالم
lebanon 24
16/09/2025 10:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"Creel" تعيد جبيل الى أعرق مهرجاناتها وتحول ميناءها للوحة عالمية! (صور)
lebanon 24
16/09/2025 10:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحدث" عن مصادر لبنانية: النسخة النهائية من أفكار براك تسلمها لبنان اليوم
lebanon 24
16/09/2025 10:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"صدى المسرح" ينطلق من جبيل: مساحة فنية للشباب والأطفال
lebanon 24
16/09/2025 10:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24

lebanon

ون بين

بيبل

بلوس

هرات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:50 | 2025-09-16
03:45 | 2025-09-16
03:38 | 2025-09-16
03:15 | 2025-09-16
03:14 | 2025-09-16
03:08 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24