ختام النسخة العاشرة من "Lebanon Latin Festival" في جبيل بمشاركة عالمية

أعلنت بلدية عن اختتام فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان Latin Festival، الذي أقيم بالتعاون بين بلدية جبيل – بيبلوس، بمشاركة نخبة من الأساتذة والفنانين العالميين في الرقص اللاتيني.واستمر المهرجان على مدار أربعة أيام، من الخميس 11 ولغاية الاثنين، وضم برنامجاً متنوعاً شمل ورش عمل تعليمية، عروض فنية، حفلات موسيقية، وسهرات راقصة، بالإضافة إلى نشاطات اجتماعية وترفيهية في مختلف أرجاء المدينة.وتمثل هذه الفعالية حدثاً سياحياً وثقافياً بارزاً يهدف إلى تعزيز مكانة جبيل على الخارطة الفنية العالمية، وجذب الزوار من وخارجه، ما يسهم في الترويج للثقافة والفن والرقص اللاتيني في المنطقة.