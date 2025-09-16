Advertisement

لبنان

الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
16-09-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1417520-638936092940103135.jpg
Doc-P-1417520-638936092940103135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قد يكون خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القمة العربية – الإسلامية في الدوحة من بين أقصر الخطابات في تاريخ القمم العربية والإسلامية، ولكنه من بين أهم ما قيل بالأمس، وما يقال اليوم، وما سيقال غدًا. ففي هذا الخطاب القصير من الشفافية ما لم يسبقه إليها من قبله أحد. وقبل أن يقول ما أراد قوله اعتذر من صاحب الدعوة وصاحب الدار ومن رؤساء الوفود العربية والإسلامية. وما قاله الرئيس اللبناني المسيحي الوحيد من بين قادة العالم الإسلامي والعربي يعيد إلى الأذهان ما كان عليه دور لبنان عبر تاريخه الحديث، وما يمكن أن يكون عليه في حال رُفعت عنه الأيدي الخارجية، وفي حال تُرك أهله يدبّرون أمورهم بأنفسهم.
Advertisement
وما قاله رئيس جمهورية لبنان أيضًا من كلام صريح وواضح ومباشر، ومن دون تملق او انتقاء الكلمات المنمقة، التي لا تعني في العادة شيئًا جديدًا، يقوله كل لبناني يعاني من العربدة الإسرائيلية ما لم يعانه أحد من إخوانهم العرب، باستثناء أهل غزة بالطبع، الذين يتعرّضون لأبشع مجزرة إبادة في القرن الحادي والعشرين.
في كلمته لم يشأ الرئيس عون "تكرارِ مفرداتِ الإدانة ولازماتِ التنديدِ والشجب، فهذه قد ملأت تاريخَنا وحاضرَنا، حتى باتت تثيرُ السأَمَ في نفوسِ شعوبِنا، أو أكثرَ من السأم".
فهل سبق أن قيل مثل هذا الكلام في أي قمة من القمم العربية؟
من المؤكد أن كلمة لبنان على لسان رئيس جمهوريته، قد لاقت استحسان جميع الذين استمعوا إليه، وتذكّر بعض ممن لا يزالون يتذكّرون مواقف الرئيس كميل شمعون، الذي لُقّب بـ "فتى العروبة الأغر". فالرئيس عون لم يذهب إلى الدوحة لإلقاء كلمة تقليدية وخالية من أي مضمون، وهو كان بمقدوره إيفاد من يمثّله، لكنه تقصّد رئاسة وفد لبنان ليقول ما عنده من كلام اشتاق العرب لسماعه. قال "أنا هنا لأقول، استناداً إلى ما سبق، بأنّ الصورةَ بعد عدوانِ الدوحة، باتت واضحةً جلية، وأنّ التحدي المطلوبَ رداً عليها، يجب أن يكونَ بالوضوحِ نفسِه. فنحن بعد أيامٍ على موعدٍ مع الجمعيةِ العمومية للأممِ المتحدة في نيويورك، حيثُ يلتئمُ كلُ العالمِ الساعي إلى السلام. فلنذهبْ إلى هناك بموقفٍ موحّد، يجسّدُه سؤالٌ واحد: هل تريدُ حكومةُ اسرائيل، أيَ سلامٍ دائمٍ عادلٍ في منطقتِنا؟ إذا كان الجوابُ نعم، فنحن جاهزون وفقاً لمبادرة السلام العربية التي طرحتْها المملكة العربية السعودية الشقيقة في قمةِ بيروت عام 2002، وتبنّتها جامعتنا العربية بالإجماع، وهي تلقى تأييدًا دوليًا واسعًا بدأ يترجمُ من خلال اعتراف دول عدَّة بدولة فلسطين، وخير دليل على ذلك، الإعلان الذي صدرَ منذ أيّام عن الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة بأغلبيّة ساحقة، تحت مسمّى "إعلان نيويورك"، وذلك نتيجة جهد دؤوب من المملكة العربيّة السعوديّة الشقيقة وفرنسا الصديقة، والذي يحدد خطواتٍ ملموسةٍ ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين".
فلو توافق العرب قبل ثلاثة وعشرين سنة حين طرح الملك عبدالله بن عبد العزيز في القمة العربية في بيروت للمرّة الأولى حلّ الدولتين، لما تجرأت إسرائيل على القيام بما تقوم به من مجازر في حق فلسطينيي قطاع غزة، وقد يأتي دور فلسطينيي الضفة الغربية، ولما استطاع أن يقوم بما قام به في لبنان من قتل وتهجير وتدمير ممنهج لقرى جنوبية بأكملها، وهو مستمرّ في تهديد استقرار المنطقة، وأمنها وسلامها وسلامتها.
فالرئيس عون وضع أصبعه على الجرح الفلسطيني النازف، ووضع بالتالي النقاط على الحروف النافرة. فإذا جاء ما بعد الدوحة كما قبله من التهرّب من تحمّل المسؤولية وعدم مواجهة الأمور بالوضوح ذاته، الذي خاطب به رئيس جمهورية لبنان قادة الدول العربية والإسلامية، فإن إسرائيل لن تكتفي هذه المرّة بخرق السيادة القطرية، بل قد تذهب في خياراتها التلمودية إلى أبعد من ذلك.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عون الى قمة الدوحة والامم المتحدة ولودريان يربط الاعمار بالإصلاحات
lebanon 24
16/09/2025 10:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: نأمل أن نتوصل في قمة الدوحة إلى نتائج تعزز وحدتنا وتماسكنا في مواجهة اسرائيل
lebanon 24
16/09/2025 10:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: قمة عربية إسلامية ستعقد في الدوحة خلال الأيام المقبلة لإقرار مسار العمل (CNN)
lebanon 24
16/09/2025 10:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون من قمة الدوحة: نحن هنا باسم كل لبنان كي نتضامن مع أنفسنا لأننا تعلمنا أن الاعتداء على أي شقيق هو اعتداء علينا بالذات واليوم الاعتداء هو على قطر
lebanon 24
16/09/2025 10:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

المملكة العربية السعودية

الدول العربية

الإسرائيلية

الرئيس عون

الإسرائيلي

الجمهوري

رئيس عون

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:50 | 2025-09-16
03:45 | 2025-09-16
03:38 | 2025-09-16
03:15 | 2025-09-16
03:14 | 2025-09-16
03:08 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24