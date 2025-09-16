Advertisement

لبنان

الصدي في فرنسا.. بحث في الملفات المشتركة.

Lebanon 24
16-09-2025 | 02:20
عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي أمس، إجتماعات مطولة في باريس مع المسؤولين في مؤسسة كهرباء فرنسا edf وفي شركة "توتال - إنرجيزر" حيث تناول البحث الملفات المشتركة.
