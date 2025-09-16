بعد الترميم.. افتتاح ملاعب طرابلس البلدية

Advertisement

بدعم من "مؤسسة الخربطلي" وشركة "نحلة هوم"، افتتحت بلدية الملاعب البلدية الثلاثة بعد أعمال الترميم، في حضور فاعليات رياضية واجتماعية وأهالي المنطقة الذين رحّبوا بعودة الملاعب وإحياء النشاط الرياضي في المدينة.وأكد رئيس بلدية طرابلس الدكتور أنّ "الملاعب هي مرافق لتنمية طاقات الشباب وتعزيز روح الفريق"، معتبراً أن "هذا المشروع خطوة أولى نحو تعزيز البنية التحتية الرياضية"، مشدداً على "استمرار التعاون مع الشركاء لضمان كل الفرص الممكنة لنمو شباب المدينة وتمكينهم من الإبداع والتميّز". وشكر " على جهودها المستمرة ودعمها للشباب والأنشطة الرياضية".