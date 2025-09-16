Advertisement

لبنان

بعد الترميم.. افتتاح ملاعب طرابلس البلدية

Lebanon 24
16-09-2025 | 02:23
بدعم من "مؤسسة الخربطلي" وشركة "نحلة هوم"، افتتحت بلدية طرابلس الملاعب البلدية الثلاثة بعد أعمال الترميم، في حضور فاعليات رياضية واجتماعية وأهالي المنطقة الذين رحّبوا بعودة الملاعب وإحياء النشاط الرياضي في المدينة.
وأكد رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة أنّ "الملاعب هي مرافق لتنمية طاقات الشباب وتعزيز روح الفريق"، معتبراً أن "هذا المشروع خطوة أولى نحو تعزيز البنية التحتية الرياضية"، مشدداً على "استمرار التعاون مع الشركاء لضمان كل الفرص الممكنة لنمو شباب المدينة وتمكينهم من الإبداع والتميّز". وشكر "اللجنة الرياضية على جهودها المستمرة ودعمها للشباب والأنشطة الرياضية".
 
(الوكالة الوطنية)
