ماذا ناقش اجتماع السرايا الحكومية أمس؟

عن اجتماع أمس الإثنين في السرايا الحكومية، علّق كاتبًا على منصة "إكس": "عقدت أمس اجتماعًا في السرايا خُصّص لمعالجة في العاصمة ، وقد تقرّر في ختام الاجتماع: إصدار تعليمات واضحة بضرورة التقيّد بمواعيد رمي النفايات، العمل على زيادة عدد المستوعبات في مختلف أحياء العاصمة، تكليف الشرطة البلدية بمتابعة وضبط مسألة النبّاشين، منع رمي الجيف والمخلّفات الحيوانية في خارج الاماكن المحددة لذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص".

Advertisement

يذكر أنه حضر الاجتماع والبلديات العميد أحمد ، لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، محافظ بيروت القاضي ، رئيس الأستاذ إبراهيم . كما شارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة "رامكو" وسيم عماش والمدير العام وليد بوسعد ونائب المدير العام ربيع عماش.



