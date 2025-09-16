Advertisement

لبنان

ماذا ناقش اجتماع السرايا الحكومية أمس؟

Lebanon 24
16-09-2025 | 02:37
Doc-P-1417544-638936122816975631.png
Doc-P-1417544-638936122816975631.png photos 0
عن اجتماع أمس الإثنين في السرايا الحكومية، علّق رئيس مجلس الوزراء نواف سلام كاتبًا على منصة "إكس":  "عقدت أمس اجتماعًا في السرايا خُصّص لمعالجة أزمة النفايات في العاصمة بيروت، وقد تقرّر في ختام الاجتماع: إصدار تعليمات واضحة بضرورة التقيّد بمواعيد رمي النفايات، العمل على زيادة عدد المستوعبات في مختلف أحياء العاصمة، تكليف الشرطة البلدية بمتابعة وضبط مسألة النبّاشين، منع رمي الجيف والمخلّفات الحيوانية في خارج الاماكن المحددة لذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص".
يذكر أنه حضر الاجتماع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس بلدية بيروت الأستاذ إبراهيم زيدان. كما شارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة "رامكو"  وسيم عماش  والمدير العام وليد بوسعد ونائب المدير العام ربيع عماش.


رئيس مجلس الوزراء

قوى الأمن الداخلي

أزمة النفايات

وزير الداخلية

المدير العام

مجلس الوزراء

بلدية بيروت

مروان عبود

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24