العمل الإسلامي: ضرورة توحيد الجهود لمواجهة العدوان الإسرائيلي

استقبل الشيخ الدكتور زهير عثمان الجعيد، المنسق العام لجبهة العمل الإسلامي في ، كل من رافي ماديان أمين سر حركة "مستقلون من أجل لبنان" والمهندس أيوب ، بحضور أعضاء مجلس القيادة: عبد الله جبري، يوسف مشلاوي، محمد ملص، وأمين السر شريف توتيو، في مركز ببيروت.وشدد المجتمعون على ضرورة حفظ قوة لبنان ومقاومته، ووقف العدوان اليومي على لبنان، مع التأكيد على بتنفيذ القرار 1701. كما ناقشوا الوضع المتفجر في غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب تجويع وإبادة جماعية، بالإضافة إلى الاعتداء على قطر.أوضح ماديان أن العدوان الإسرائيلي لا يستهدف قطر فقط، بل كل ، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود لمواجهة هذا العدوان، والحفاظ على والوحدة الوطنية، والعمل على استراتيجية الأمن الوطني وفق الرؤية التي دعا إليها الرئيس جوزافوأشار الجعيد إلى أن الدفاع عن واجب ديني وشرعي وقومي وإنساني، مشدداً على أن الحصار والهجمات على غزة تتطلب موقفاً عربياً وإسلامياً موحداً لضمان وقف إرسال الأسلحة للكيان الإسرائيلي. كما أشار إلى عدم وجود ضمانات أميركية أو أممية لحماية لبنان، مؤكداً أن القوة الذاتية هي الضمان الحقيقي عبر المقاومة وجيش لبنان.