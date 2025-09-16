Advertisement

لبنان

العمل الإسلامي: ضرورة توحيد الجهود لمواجهة العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
16-09-2025 | 03:14
A-
A+
Doc-P-1417565-638936144807743293.png
Doc-P-1417565-638936144807743293.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل الشيخ الدكتور زهير عثمان الجعيد، المنسق العام لجبهة العمل الإسلامي في لبنان، كل من رافي ماديان أمين سر حركة "مستقلون من أجل لبنان" والمهندس أيوب الحسيني، بحضور أعضاء مجلس القيادة: عبد الله جبري، يوسف مشلاوي، محمد ملص، وأمين السر شريف توتيو، في مركز الجبهة ببيروت.
Advertisement

وشدد المجتمعون على ضرورة حفظ قوة لبنان ومقاومته، ووقف العدوان اليومي على لبنان، مع التأكيد على التزام إسرائيل بتنفيذ القرار 1701. كما ناقشوا الوضع المتفجر في غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب تجويع وإبادة جماعية، بالإضافة إلى الاعتداء الإسرائيلي على قطر.


أوضح ماديان أن العدوان الإسرائيلي لا يستهدف قطر فقط، بل كل الدول العربية، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود لمواجهة هذا العدوان، والحفاظ على المقاومة اللبنانية والوحدة الوطنية، والعمل على استراتيجية الأمن الوطني وفق الرؤية التي دعا إليها الرئيس جوزاف عون.

وأشار الجعيد إلى أن الدفاع عن فلسطين واجب ديني وشرعي وقومي وإنساني، مشدداً على أن الحصار والهجمات على غزة تتطلب موقفاً عربياً وإسلامياً موحداً لضمان وقف إرسال الأسلحة للكيان الإسرائيلي. كما أشار إلى عدم وجود ضمانات أميركية أو أممية لحماية لبنان، مؤكداً أن القوة الذاتية هي الضمان الحقيقي عبر المقاومة وجيش لبنان.
 
مواضيع ذات صلة
جبهة العمل الإسلامي عن الادعاء على قاسم: "موقف جائر ومضلّل يخدم العدو الإسرائيلي"
lebanon 24
16/09/2025 13:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم يدعو لوحدة وطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
16/09/2025 13:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق وسوريا توحدان الجهود: تعزيز التنسيق ومواجهة التحديات الإقليمية المشتركة
lebanon 24
16/09/2025 13:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: وحدة الصف العربي والإسلامي سبيلنا لمواجهة التحديات
lebanon 24
16/09/2025 13:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الوحدة الوطنية

الدول العربية

الإسرائيلي

اللبنانية

المقاومة

إسرائيل

الحسيني

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:12 | 2025-09-16
06:00 | 2025-09-16
05:41 | 2025-09-16
05:35 | 2025-09-16
05:34 | 2025-09-16
05:22 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24