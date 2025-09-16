Advertisement

لبنان

عون: لبنان كان وسيبقى وملتقى للشهادة بالحرية المسؤولة

Lebanon 24
16-09-2025 | 03:53
رحّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بانعقاد "الملتقى الإعلامي العربي" في بيروت  مؤكداً أنّ لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً وملتقى للشهادة بالحرية المسؤولة التي تصون كرامة الشعوب وتحفظ استقرار الدول.
