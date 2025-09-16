عون: لبنان كان وسيبقى وملتقى للشهادة بالحرية المسؤولة

رحّب رئيس الجمهورية بانعقاد "الملتقى الإعلامي العربي" في بيروت مؤكداً أنّ كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً وملتقى للشهادة بالحرية المسؤولة التي تصون كرامة الشعوب وتحفظ استقرار الدول.

