لبنان

خلف: لا لتأجيل الاستحقاق الانتخابي

Lebanon 24
16-09-2025 | 03:57
تعليقًا على القمة العربية والاسلامية المنعقدة في قطر، اعتبر النائب ملحم خلف، في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، أن "قمّة الدوحة عقدت في ظلّ احتدام إقليمي بالغ الخطورة"، آملاً في أن "يكون البيان الختامي للقمة فعّالًا، إذ تبقى العبرة في التنفيذ وفي مدى استعداد الدول لترجمة القرارات بطرق ملموسة". واعتبر أن البيان "يحمل رمزية السند العربي الإسلامي للبنان بمواجهة ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي".
وبعد سؤاله عن احتمال إجراء الانتخابات النيابية من دون أي تعديل، شدد خلف على "ضرورة عدم التفكير بتأجيل الاستحقاق الانتخابي للعام 2026 لأنّ أي فكرة تطال تأجيل هذه الانتخابات تعدّ مخالفة دستورية يتحملها كلّ من يريد ذلك، كما أن تأجيلها مناقض لمبادئ الديمقراطية ويشكّل وصمة عار للمجلس النيابي".

 
وأشار خلف إلى أنه "إذا كان لدى الحكومة اليوم مقاربة واضحة لتمكين اللبنانيين من معرفة كيفية إتمام الانتخابات إن لجهة الإصلاحات على مستوى الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة وانتخاب غير المقيمين فلتقدّمها أمام المجلس النيابي".

 
