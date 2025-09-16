28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحركة الثقافية.. مصداقية القمة العربية بوقف العدوان وإعادة التوازن
Lebanon 24
16-09-2025
|
04:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الحركة الثقافية – أنطلياس في بيان أصدرته لمناسبة انعقاد القمة العربية – الإسلامية في الدوحة، أن "أحد الأسباب الجوهرية لما آلت إليه أوضاع
الفلسطينيين
في المرحلة الراهنة، ولا سيّما في قطاع غزّة، هو الاختلال الشديد في ميزان القوى بين العرب وإسرائيل بمختلف مكوّناته السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية، ما جعل حكومة نتنياهو طليقة اليدين في تنفيذ مخطّط الإبادة الجماعية والترانسفير بحقّ أهل غزّة في ظلّ عجز دولي وعربي فاضح".
Advertisement
وأضاف البيان: "من هنا، نرى أن صدقيّة المؤتمر العربي – الإسلامي المنعقد في الدوحة رهن بقدرة هذا المؤتمر على اتخاذ قرارات غير عادية، من شأنها إحداث تغيير، ولو نسبي، في ميزان القوى في المنطقة، واستنفار
المجتمع الدولي
لمزيد من التضامن والالتفاف مع الشعب الفلسطيني لإخراجه من المحنة الجهنّمية التي يعانيها".
وعليه، اعتبرت الحركة أنّ القمة مدعوّة إلى:
- إدانة الاعتداء
الإسرائيلي
على قطر، باعتباره قمّة الاستهتار بالقانون الدولي، ومن أغرب مفارقات السياسة الدولية: أن يعتدي أحد أطراف النزاع على الوسيط الذي وافق هو نفسه على استضافته عملية تفاوضية من أجل حلّ نزاع عسكري قائم.
- إعلان جميع
الدول العربية
والإسلامية التي لها علاقات مع
إسرائيل
، تعليق هذه العلاقات على جميع المستويات الدبلوماسية والتجارية، ريثما ترضخ حكومة نتنياهو للسير في طريق الحلّ السلمي والنهائي للقضية
الفلسطينية
.
- دعوة الحكومة
الإسرائيلية
إلى وقف الإبادة الجماعية ضدّ أهل غزّة بإعلان وقف إطلاق النار فوراً في القطاع.
- مطالبة إسرائيل برفع الحصار عن القطاع، وإدخال مختلف أنواع المساعدات الغذائية والطبية، العربية والدولية والأممية، إلى الغزّاويين، وإقامة مستشفيات ميدانية لإغاثة الجرحى والمصابين.
- إلزام إسرائيل بقبول حلّ الدولتين الذي اتخذته أخيراً الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يشبه الإجماع، ومباشرة البحث في آليات تنفيذ هذا القرار بإشراف
الأمم المتحدة
وجامعة الدول العربية.
- دعم الدولة
اللبنانية
وسلطاتها الدستورية في تنفيذ مندرجات القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال الحربية بين
لبنان
وإسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لتنفيذ ما يعنيها من موجبات هذه القرارات، وخصوصاً الانسحاب من بقية المواقع التي تحتلّها في
جنوب لبنان
، ووقف اعتداءاتها اليومية المتكرّرة على الأراضي اللبنانية، وتحرير الأسرى اللبنانيين، وإطلاق آلية ترسيم الحدود البرية مع لبنان.
مواضيع ذات صلة
مسودة بيان القمة العربية والإسلامية: العدوان على قطر يهدد الاتفاقات القائمة مع إسرائيل
Lebanon 24
مسودة بيان القمة العربية والإسلامية: العدوان على قطر يهدد الاتفاقات القائمة مع إسرائيل
16/09/2025 13:18:26
16/09/2025 13:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الدوحة: الرفض القاطع لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي تحت أي ذريعة
Lebanon 24
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الدوحة: الرفض القاطع لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي تحت أي ذريعة
16/09/2025 13:18:26
16/09/2025 13:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية القطرية: القمة الإسلامية ستعكس تضامنا عربيا وإسلاميا ضد العدوان الإسرائيلي الجبان
Lebanon 24
الخارجية القطرية: القمة الإسلامية ستعكس تضامنا عربيا وإسلاميا ضد العدوان الإسرائيلي الجبان
16/09/2025 13:18:26
16/09/2025 13:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الدوحة: الاعتداء يهدف لتقويض جهود الوساطة الرامية لوقف العدوان على غزة
Lebanon 24
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الدوحة: الاعتداء يهدف لتقويض جهود الوساطة الرامية لوقف العدوان على غزة
16/09/2025 13:18:26
16/09/2025 13:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
المجتمع الدولي
الأمم المتحدة
الدول العربية
الفلسطينيين
الإسرائيلية
الفلسطينية
جنوب لبنان
الإسرائيلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
حزب الله يعلن برنامج إحياء الذكرى الأولى لاغتيال نصرالله وصفي الدين
Lebanon 24
حزب الله يعلن برنامج إحياء الذكرى الأولى لاغتيال نصرالله وصفي الدين
06:12 | 2025-09-16
16/09/2025 06:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يثبّت موقعه في قمة الدوحة: سيادة تحت النار وإجماع بلا أوهام
Lebanon 24
لبنان يثبّت موقعه في قمة الدوحة: سيادة تحت النار وإجماع بلا أوهام
06:00 | 2025-09-16
16/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تكليف أبي رميا برئاسة لجنة فرعية لدراسة إعلان الطوارئ البيئية
Lebanon 24
تكليف أبي رميا برئاسة لجنة فرعية لدراسة إعلان الطوارئ البيئية
05:41 | 2025-09-16
16/09/2025 05:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رجّي ودّع السفيرة الأميركية وسفير ماليزيا
Lebanon 24
رجّي ودّع السفيرة الأميركية وسفير ماليزيا
05:35 | 2025-09-16
16/09/2025 05:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف فلسطيني مُتهم بالتعامل مع إسرائيل.. هذا ما عُثر عليه بحوزته
Lebanon 24
توقيف فلسطيني مُتهم بالتعامل مع إسرائيل.. هذا ما عُثر عليه بحوزته
05:34 | 2025-09-16
16/09/2025 05:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
10:00 | 2025-09-15
15/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
13:02 | 2025-09-15
15/09/2025 01:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
09:00 | 2025-09-15
15/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
15:26 | 2025-09-15
15/09/2025 03:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
06:12 | 2025-09-16
حزب الله يعلن برنامج إحياء الذكرى الأولى لاغتيال نصرالله وصفي الدين
06:00 | 2025-09-16
لبنان يثبّت موقعه في قمة الدوحة: سيادة تحت النار وإجماع بلا أوهام
05:41 | 2025-09-16
تكليف أبي رميا برئاسة لجنة فرعية لدراسة إعلان الطوارئ البيئية
05:35 | 2025-09-16
رجّي ودّع السفيرة الأميركية وسفير ماليزيا
05:34 | 2025-09-16
توقيف فلسطيني مُتهم بالتعامل مع إسرائيل.. هذا ما عُثر عليه بحوزته
05:22 | 2025-09-16
سامي الجميّل من بعبدا: دخلنا مرحلة السيادة الكاملة
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 13:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 13:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 13:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24