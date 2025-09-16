Advertisement

لبنان

الحركة الثقافية.. مصداقية القمة العربية بوقف العدوان وإعادة التوازن

Lebanon 24
16-09-2025 | 04:28
أعلنت الحركة الثقافية – أنطلياس في بيان أصدرته لمناسبة انعقاد القمة العربية – الإسلامية في الدوحة، أن "أحد الأسباب الجوهرية لما آلت إليه أوضاع الفلسطينيين في المرحلة الراهنة، ولا سيّما في قطاع غزّة، هو الاختلال الشديد في ميزان القوى بين العرب وإسرائيل بمختلف مكوّناته السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية، ما جعل حكومة نتنياهو طليقة اليدين في تنفيذ مخطّط الإبادة الجماعية والترانسفير بحقّ أهل غزّة في ظلّ عجز دولي وعربي فاضح".
وأضاف البيان: "من هنا، نرى أن صدقيّة المؤتمر العربي – الإسلامي المنعقد في الدوحة رهن بقدرة هذا المؤتمر على اتخاذ قرارات غير عادية، من شأنها إحداث تغيير، ولو نسبي، في ميزان القوى في المنطقة، واستنفار المجتمع الدولي لمزيد من التضامن والالتفاف مع الشعب الفلسطيني لإخراجه من المحنة الجهنّمية التي يعانيها".

وعليه، اعتبرت الحركة أنّ القمة مدعوّة إلى:
- إدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر، باعتباره قمّة الاستهتار بالقانون الدولي، ومن أغرب مفارقات السياسة الدولية: أن يعتدي أحد أطراف النزاع على الوسيط الذي وافق هو نفسه على استضافته عملية تفاوضية من أجل حلّ نزاع عسكري قائم.
- إعلان جميع الدول العربية والإسلامية التي لها علاقات مع إسرائيل، تعليق هذه العلاقات على جميع المستويات الدبلوماسية والتجارية، ريثما ترضخ حكومة نتنياهو للسير في طريق الحلّ السلمي والنهائي للقضية الفلسطينية.
- دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى وقف الإبادة الجماعية ضدّ أهل غزّة بإعلان وقف إطلاق النار فوراً في القطاع.
- مطالبة إسرائيل برفع الحصار عن القطاع، وإدخال مختلف أنواع المساعدات الغذائية والطبية، العربية والدولية والأممية، إلى الغزّاويين، وإقامة مستشفيات ميدانية لإغاثة الجرحى والمصابين.
- إلزام إسرائيل بقبول حلّ الدولتين الذي اتخذته أخيراً الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يشبه الإجماع، ومباشرة البحث في آليات تنفيذ هذا القرار بإشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
- دعم الدولة اللبنانية وسلطاتها الدستورية في تنفيذ مندرجات القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال الحربية بين لبنان وإسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لتنفيذ ما يعنيها من موجبات هذه القرارات، وخصوصاً الانسحاب من بقية المواقع التي تحتلّها في جنوب لبنان، ووقف اعتداءاتها اليومية المتكرّرة على الأراضي اللبنانية، وتحرير الأسرى اللبنانيين، وإطلاق آلية ترسيم الحدود البرية مع لبنان.
