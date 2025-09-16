خلال الـ24 ساعة الماضية.. إليكم عمليات الدفاع المدني

Advertisement

أفادت ان عناصرها نفذت في الـ24 ساعة الماضية، 75 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:-إخماد حرائق: 51: اعشاب:24، احراج:2، اعشاب + اشجار: 4، سيارات:3، مؤسسات:1، نفايات:11، منازل:3، كهرباء:3.-انقاذ:1-اسعاف:15: حالات طارئة:7، حوادث سير:3، نقل مرضى:8-خدمات عامة: 7-سلامة عامة: 1