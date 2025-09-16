Advertisement

لبنان

رجي التقى جونسون

Lebanon 24
16-09-2025 | 04:19
A-
A+
Doc-P-1417601-638936196966157700.png
Doc-P-1417601-638936196966157700.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رجّي التقى نظيره الكويتي: قرار حصر السلاح كان ينبغي أنّ يُتّخذ منذ سنوات طويلة
lebanon 24
16/09/2025 13:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي التقى نظيره الجزائري.. هذا ما تم بحثه
lebanon 24
16/09/2025 13:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني: لهذا السبب لن ألتقي وزير الخارجيّة اللبنانيّة.. وهكذا ردّ رجّي (فيديو)
lebanon 24
16/09/2025 13:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24
استثمار بملياري دولار.. جونسون آند جونسون توسّع حضورها الصناعي في نورث كارولاينا
lebanon 24
16/09/2025 13:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

ليزا جونسون

يوسف رجي

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:12 | 2025-09-16
06:00 | 2025-09-16
05:41 | 2025-09-16
05:35 | 2025-09-16
05:34 | 2025-09-16
05:22 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24