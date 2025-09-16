وزارة الأشغال تنجز إنارة نفق بحمدون ضمن خطة "لبنان على السكة"

Advertisement

أعلنت إنجاز أعمال إنارة نفق بالاتجاهين، في خطوة وُصفت بأنها نوعية على صعيد السلامة المرورية، لما لهذا النفق من أهمية كونه يشهد حركة سير كثيفة يومياً.وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنّ هذا الإنجاز يأتي ضمن مشروع “ على السكة” الذي يركّز على صيانة وتأهيل الطرق والجسور والأنفاق في مختلف المناطق .كما أوضحت أنّ الفرق الفنية ستنطلق قريباً بأعمال تطوير شاملة للنفق، تشمل تنظيف الجدران الداخلية وإزالة الأتربة والأوساخ، بما يحافظ على نظافة الممر ومتانته.وأكدت أنّ الإنارة الحديثة والتجهيزات الداخلية ستساهم في تعزيز الرؤية حتى في الليل والأحوال المناخية الصعبة، ما يقلل من احتمالات الحوادث.