Advertisement

لبنان

أطلق النار على سيارته وهرب.. هذا ما حصل في ضبيه

Lebanon 24
16-09-2025 | 04:55
A-
A+
Doc-P-1417617-638936209814550868.png
Doc-P-1417617-638936209814550868.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" انه اثناء مرور الشاب "ن. حبشي" بالقرب من مصنع للأدوية في منطقة ضبيةأقدم مجهول على اطلاق النار على سيارته ما أدى إلى اصابته بشكل مباشر وقد نقل الى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية وقد فر مطلق النار الى جهة مجهولة.
Advertisement

وشهدت المنطقة ليلا استنفارا من قبل عدد من الشبان .
 
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على الطريق البحري من جسر الرويال باتجاه ثكنة الفهود - ضبية
lebanon 24
16/09/2025 13:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب ركن السيارة... أطلق عليه النار وأصابه برصاصتين في بطنه ويده
lebanon 24
16/09/2025 13:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: هناك مشاكل تمنع التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ووجهات النظر متعددة في هذا المجال
lebanon 24
16/09/2025 13:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة تضرب وزيرة إسرائيلية.. هذا ما حصل معها
lebanon 24
16/09/2025 13:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

لبنان

حبشي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:12 | 2025-09-16
06:00 | 2025-09-16
05:41 | 2025-09-16
05:35 | 2025-09-16
05:34 | 2025-09-16
05:22 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24