أطلق النار على سيارته وهرب.. هذا ما حصل في ضبيه

أفادت مندوبة " " انه اثناء مرور الشاب "ن. " بالقرب من مصنع للأدوية في منطقة ضبيةأقدم مجهول على اطلاق النار على سيارته ما أدى إلى اصابته بشكل مباشر وقد نقل الى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية وقد فر مطلق النار الى جهة مجهولة.وشهدت المنطقة ليلا استنفارا من قبل عدد من الشبان .