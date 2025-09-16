Advertisement

لبنان

حركة الأمة: هذه المجزرة لا تمحى من الذاكرة

Lebanon 24
16-09-2025 | 05:02
A-
A+
Doc-P-1417618-638936210927450111.png
Doc-P-1417618-638936210927450111.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 في بيان اصدرته لمناسبة الذكرى الـ41 على مجزرة صبرا وشاتيلا، أشارت حركة "الأمة"، إلى أن "تلك المجزرة السوداء لن تُمحى من الذاكرة، وأنها لم تكن فقط جريمة إبادة جماعية بل وصمة عار في جبين العالم الصامت، وجرحا مفتوحا في جسد الأمة لا يندمل".
Advertisement

وقالت: "في 16 أيلول من العام 1982، امتزج الدم اللبناني بالفلسطيني، وسالت أرواح الأبرياء على تراب مخيمي صبرا وشاتيلا حيث ارتكب العدو الصهيوني وعملاؤه من الميليشيات الطائفية واحدة من أفظع المجازر في التاريخ الحديث، على مدى ثلاثة أيام، تحت غطاء دولي وصمت عربي قاتل"، وأكدت أن "هذه المجزرة ستظل حيّة في وجدان كل حر، وستبقى شاهدا أبديا على وحشية الاحتلال الصهيوني وهمجية أدواته، وتواطؤ بعض القوى المحلية والإقليمية والدولية".

وأضافت:"لقد مرّت أربعة عقود ونيف دون أن يتحرّك القضاء اللبناني أو المحافل الدولية لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، ولم يُفتح تحقيق جدي، ولم يُساق القتلة إلى محكمة، بل تُركت المجزرة كغيرها من الجرائم الصهيونية، طيّ النسيان السياسي، في عالم يتعامل مع الدم الفلسطيني واللبناني كأرقام عابرة لا تستحق الإنصاف أو العدالة". وقالت: "في الوقت الذي نحيي فيه ذكرى هذه المجزرة، نشهد في غزة مأساة جديدة، أكثر سفورا وهمجية، إذ يتعرض شعبنا هناك لإبادة جماعية موثّقة بالصوت والصورة، وسط حصار خانق ومجاعة ممنهجة، في مشهد يعيد إلى الذاكرة ملامح صبرا وشاتيلا، لا سيّما في حجم التواطؤ الدولي والعجز العربي الفاضح"، لافتة الى ان "مشهد غزة اليوم ليس بعيدًا من مجازر الأمس، بل هو امتداد لها، والسكوت عن جرائم اليوم، كما السكوت عن جرائم الأمس، هو مشاركة في الجريمة ذاتها، مهما تعدّدت الأسماء والأدوار".

وختمت داعية، في هذه الذكرى، إلى "رصّ الصفوف، وتوجيه البوصلة مجدداً نحو فلسطين المحتلة، واعتبار أن الرد الحقيقي على المجازر ليس فقط بالبكاء على الأطلال، بل ببناء مشروع مقاوم موحد، يُعبّر عن ذاكرة الشهداء ويكرّس حق العودة، ويواجه الاحتلال لا بالبيانات فقط، بل بالميدان".
 

مواضيع ذات صلة
وزير المالية الإسرائيلي: الدولة الفلسطينية لا تُمحى بالشعارات بل بالأفعال
lebanon 24
16/09/2025 13:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: لا أدلة على أوامر رسمية وراء مجازر الساحل السوري
lebanon 24
16/09/2025 13:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة الأمة لباراك: سلوك استعلائي مهين يكشف الذهنية الاستعمارية
lebanon 24
16/09/2025 13:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: أتطلع إلى كتابة تاريخ جديد للعلاقات اللبنانية-السورية وتحرير الذاكرة من الإرث الماضي
lebanon 24
16/09/2025 13:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الصوت والصورة

الصهيونية

الصهيوني

الاحتلال

الشهداء

الطائف

صهيوني

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:12 | 2025-09-16
06:00 | 2025-09-16
05:41 | 2025-09-16
05:35 | 2025-09-16
05:34 | 2025-09-16
05:22 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24