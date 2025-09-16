Advertisement

لبنان

تعاون بين وزارة الزراعة ونقابة المهندسين حول ملف الأدوية الزراعية

Lebanon 24
16-09-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1417621-638936213311473252.png
Doc-P-1417621-638936213311473252.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مكتبه نقيب المهندسين في بيروت المهندس فادي حنا، بحضور المهندس فراس أبو ذياب، لاستكمال النقاش حول مشروع القانون الخاص بتنظيم استخدام الأدوية الزراعية ومحلات بيعها.
Advertisement

وأكد الوزير هاني خلال اللقاء أنّ التشريعات الجديدة تهدف أساساً إلى حماية صحة المزارعين والمستهلكين والبيئة، مشدداً على أن الوزارة تولي الملف أولوية قصوى لما له من انعكاسات مباشرة على الأمن الغذائي والصحة العامة.

وجرى الاتفاق على مجموعة خطوات عملية أبرزها:
1. إعداد لائحة بأسماء المهندسين الزراعيين الاختصاصيين المؤهلين.
2. عقد لقاء تقني لمناقشة ملاحظات الوزارة على مشروع القانون.
3. إطلاق برنامج تدريبي لتأهيل المهندسين على تطبيق التشريعات.
4. التأكيد على الالتزام بقرار "الوصفة الزراعية" كشرط أساسي لصرف الأدوية.

وختم الوزير مشدداً على أن الوزارة ماضية في سياسة الإصلاح والتحديث، معتبراً التعاون مع نقابة المهندسين نموذجاً ناجحاً للشراكة المؤسساتية الفاعلة.
 
مواضيع ذات صلة
مذكرة تعاون بين المعهد الوطني للكرمة ومصلحة الابحاث الزراعية
lebanon 24
16/09/2025 13:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بهدف دعم المزارعين.. اتفاق تعاون بين وزارة الزراعة و SEAL
lebanon 24
16/09/2025 13:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الزراعة والسياحة تقر استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية في لبنان
lebanon 24
16/09/2025 13:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: لا أزمة دواء رغم الحملة الممنهجة
lebanon 24
16/09/2025 13:22:23 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة المهندسين

الدكتور نزار

وزير الزراعة

نزار هاني

فادي حنا

أبو ذياب

بو ذياب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:12 | 2025-09-16
06:00 | 2025-09-16
05:41 | 2025-09-16
05:35 | 2025-09-16
05:34 | 2025-09-16
05:22 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24