تعاون بين وزارة الزراعة ونقابة المهندسين حول ملف الأدوية الزراعية

1. إعداد لائحة بأسماء المهندسين الزراعيين الاختصاصيين المؤهلين.

2. عقد لقاء تقني لمناقشة ملاحظات الوزارة على مشروع القانون.

3. إطلاق برنامج تدريبي لتأهيل المهندسين على تطبيق التشريعات.

4. التأكيد على الالتزام بقرار "الوصفة الزراعية" كشرط أساسي لصرف الأدوية.

استقبل هاني في مكتبه نقيب المهندسين في المهندس ، بحضور المهندس فراس ، لاستكمال حول مشروع القانون الخاص بتنظيم استخدام الأدوية الزراعية ومحلات بيعها.وأكد الوزير هاني خلال اللقاء أنّ التشريعات الجديدة تهدف أساساً إلى حماية صحة المزارعين والمستهلكين والبيئة، مشدداً على أن الوزارة تولي الملف أولوية قصوى لما له من انعكاسات مباشرة على الأمن الغذائي والصحة العامة.وختم الوزير مشدداً على أن الوزارة ماضية في سياسة الإصلاح والتحديث، معتبراً التعاون مع نموذجاً ناجحاً للشراكة المؤسساتية الفاعلة.