في صيدا.. جلسة "الإنتاج الحضري المشترك"

نظّمت مؤسسة – الدولة الوطنية بالتعاون مع جامعة العربية – كلية جلسة عمل في تحت عنوان "الإنتاج الحضري المشترك"، ضمن برنامج "التخطيط الحضري الاستراتيجي والسياسات المحلية".

الجلسة جمعت شخصيات سياسية وأكاديمية وبلدية، أبرزهم ، ورئيس بلدية صيدا مصطفى ، إضافةً إلى وأساتذة وطلاب من الجامعة.

تم عرض مجالات التعاون بين والقطاع الأكاديمي والسلطات المحلية لتطوير حلول إنمائية تشاركية.



بهية الحريري أكدت على دور مؤسستها في تعزيز المواطنة والتنمية المستدامة، بينما أشار البروفسور حسن إلى النتائج الإيجابية للشراكة مع المؤسسة.

الطلاب قدموا تصاميم لمشاريع في صيدا ضمن ثلاثة محاور: المدينة الشاملة والذكية، المدينة الإيجابية تجاه الطبيعة، والمدينة النشطة والحيوية، وسط نقاش عام مع الحضور.

(الوكالة الوطنية)