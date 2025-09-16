Advertisement

لبنان

في صيدا.. جلسة "الإنتاج الحضري المشترك"

Lebanon 24
16-09-2025 | 05:10
نظّمت مؤسسة الحريريأكاديمية الدولة الوطنية بالتعاون مع جامعة بيروت العربية – كلية العمارة جلسة عمل في صيدا تحت عنوان "الإنتاج الحضري المشترك"، ضمن برنامج "التخطيط الحضري الاستراتيجي والسياسات المحلية".
الجلسة جمعت شخصيات سياسية وأكاديمية وبلدية، أبرزهم بهية الحريري، ورئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي، إضافةً إلى عمداء وأساتذة وطلاب من الجامعة.
تم عرض مجالات التعاون بين المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي والسلطات المحلية لتطوير حلول إنمائية تشاركية.

بهية الحريري أكدت على دور مؤسستها في تعزيز المواطنة والتنمية المستدامة، بينما أشار عميد الكلية البروفسور حسن عبد السلام إلى النتائج الإيجابية للشراكة مع المؤسسة.
الطلاب قدموا تصاميم لمشاريع في صيدا ضمن ثلاثة محاور: المدينة الشاملة والذكية، المدينة الإيجابية تجاه الطبيعة، والمدينة النشطة والحيوية، وسط نقاش عام مع الحضور.
 
(الوكالة الوطنية)
 
الوكالة الوطنية

المجتمع المدني

بهية الحريري

عميد الكلية

عبد السلام

أكاديمية

الحريري

العمارة

