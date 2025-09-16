بعد توقيف شابين في النبطية.. هذا ما تبين

أفادت مندوبة " " أنه بعد التحقيق مع الشّابين ع.ض وع.و اللذين أوقفا في ، تبين أن الأول لا اتصال بينه وبين العدوّ .

أما الشاب الثاني، فكان قد أبلغ الأجهزة الأمنيّة أنّ الإسرائيليّين تواصلوا معه من رقم إسرائيلي وقام بحظر الرّقم.

وبحسب المعلومات، تجري حاليًا التّحقيقات النّهائية تمهيدًا لإطلقا سراحه.