Advertisement

لبنان

بعد توقيف شابين في النبطية.. هذا ما تبين

Lebanon 24
16-09-2025 | 05:13
A-
A+
Doc-P-1417625-638936218828944617.jpeg
Doc-P-1417625-638936218828944617.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه بعد التحقيق مع الشّابين ع.ض وع.و اللذين أوقفا في النبطية، تبين أن الأول لا اتصال بينه وبين العدوّ الإسرائيلي
Advertisement
 
أما الشاب الثاني، فكان قد أبلغ الأجهزة الأمنيّة أنّ الإسرائيليّين تواصلوا معه من رقم إسرائيلي وقام بحظر الرّقم.
 
وبحسب المعلومات، تجري حاليًا التّحقيقات النّهائية تمهيدًا لإطلقا سراحه.
 
 
مواضيع ذات صلة
توقيف "بلوغر" شابة بعد نشرها 250 فيديو... هذا ما تحتويه
lebanon 24
16/09/2025 19:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
lebanon 24
16/09/2025 19:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الرواتب.. هذا ما تبيّن!
lebanon 24
16/09/2025 19:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
lebanon 24
16/09/2025 19:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

لبنان 24

النبطية

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-09-16
12:00 | 2025-09-16
11:56 | 2025-09-16
11:45 | 2025-09-16
11:43 | 2025-09-16
11:30 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24