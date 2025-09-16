سامي الجميّل من بعبدا: دخلنا مرحلة السيادة الكاملة

Advertisement

أكد رئيس النائب سامي الجميّل أن "كلام رئيس الجمهورية في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل يحمل دلالة كبيرة على أننا دخلنا مرحلة جديدة، حيث باتت القيادة في بأكملها في موقع السيادة، وأصبح مشروع بشير بدولة سيدة، مستقلة وموحّدة، قضية الدولة بأسرها".اضاف الجميل من : "أشهد لرئيس الجمهورية حكمته في التعاطي مع الأزمة التي يمرّ بها لبنان، ووضوحه وثباته في الموقف، مع إصراره على تطبيق خطاب القسم وقرار بحصر السلاح، إلى جانب تروّيه وحرصه على تجنّب استفزاز الآخر"، مجددا "دعم وقال:" لدينا مطلق الثقة به، وفخامة الرئيس لديه هم واحد وهو حماية لبنان".