لبنان

سامي الجميّل من بعبدا: دخلنا مرحلة السيادة الكاملة

Lebanon 24
16-09-2025 | 05:22
Doc-P-1417630-638936222506984330.png
Doc-P-1417630-638936222506984330.png photos 0
 أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن "كلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل يحمل دلالة كبيرة على أننا دخلنا مرحلة جديدة، حيث باتت القيادة في لبنان بأكملها في موقع السيادة، وأصبح مشروع بشير بدولة سيدة، مستقلة وموحّدة، قضية الدولة بأسرها". 
اضاف الجميل من قصر بعبدا: "أشهد لرئيس الجمهورية حكمته في التعاطي مع الأزمة التي يمرّ بها لبنان، ووضوحه وثباته في الموقف، مع إصراره على تطبيق خطاب القسم وقرار مجلس الوزراء بحصر السلاح، إلى جانب تروّيه وحرصه على تجنّب استفزاز الآخر"، مجددا "دعم الرئيس عون وقال:" لدينا مطلق الثقة به، وفخامة الرئيس لديه هم واحد وهو حماية لبنان".

 
