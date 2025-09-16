Advertisement

لبنان

رجّي ودّع السفيرة الأميركية وسفير ماليزيا

Lebanon 24
16-09-2025 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1417634-638936232473704910.png
Doc-P-1417634-638936232473704910.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها الديبلوماسية، وكانت مناسبة لعرض آخر مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والتشديد على أهمية استمرار لبنان في المسار السيادي والاصلاحي الذي بدأه.
Advertisement

وشكر الوزير رجّي السفيرة جونسون على "الدور الذي اضطلعت به خلال فترة وجودها في بيروت لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان في إطار المجموعة الخماسية ولجنة وقف إطلاق النار "الميكانيزم"، وتمنى لها "التوفيق" في مهامها الجديدة.

كما استقبل الوزير رجّي، في زيارة وداعية أيضاً، سفير ماليزيا أزري مات يعقوب Azri mat yacob وشكره على الجهد الذي بذله لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، متمنياً له" النجاح في أدواره الديبلوماسية المستقبلية".
مواضيع ذات صلة
بو صعب يودّع السفيرة الأميركية ويستقبل السفير اللبناني في البرازيل
lebanon 24
16/09/2025 19:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش بحث مع السفير البرازيلي وسفيرة لبنان لدى ألمانيا الأوضاع
lebanon 24
16/09/2025 19:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: السفيرة الأميركية ليزا جونسون بجولة سياحية على جزر الميناء – طرابلس
lebanon 24
16/09/2025 19:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر يودع السفيرة الأميركية.. واستعراض للوضع الراهن
lebanon 24
16/09/2025 19:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة وقف إطلاق النار

وزير الخارجية

ليزا جونسون

mat yacob

مات يعقوب

المستقبل

الخماسية

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-09-16
12:00 | 2025-09-16
11:56 | 2025-09-16
11:45 | 2025-09-16
11:43 | 2025-09-16
11:30 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24