رجّي ودّع السفيرة الأميركية وسفير ماليزيا

استقبل والمغتربين يوسف رجّي السفيرة الأميركية في في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها الديبلوماسية، وكانت مناسبة لعرض آخر مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والتشديد على أهمية استمرار لبنان في المسار السيادي والاصلاحي الذي بدأه.وشكر الوزير رجّي السفيرة على "الدور الذي اضطلعت به خلال فترة وجودها في لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان في إطار المجموعة ولجنة وقف إطلاق النار "الميكانيزم"، وتمنى لها "التوفيق" في مهامها الجديدة.كما استقبل الوزير رجّي، في زيارة وداعية أيضاً، سفير ماليزيا أزري Azri وشكره على الجهد الذي بذله لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، متمنياً له" النجاح في أدواره الديبلوماسية المستقبلية".