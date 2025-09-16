حزب الله يعلن برنامج إحياء الذكرى الأولى لاغتيال نصرالله وصفي الدين

Advertisement

أعلن مسؤول وحدة الأنشطة الإعلامية في ، الشيخ علي ضاهر، برنامج الفعاليات الخاصة بإحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين للحزب، والسيد هاشم صفي الدين.وأوضح ضاهر أن سلسلة الأنشطة ستنطلق في 25 أيلول الجاري وتتواصل حتى 12 تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أن اليوم الأول سيتضمن إضاءة صخرة الروشة في بصورتي وصفي الدين بين الخامسة والسابعة مساءً، تترافق مع فعاليات بحرية.ويتضمن البرنامج زيارات إلى الضريح، وتكريم جرحى معركة البيجر في الأول من تشرين الأول، على أن تُختتم الفعاليات بتجمع كشفي واسع في المدينة الرياضية في بيروت بتاريخ 12 تشرين الأول، وصف بأنه الأكبر من نوعه في .كما أعلن ضاهر عن وقفة شعبية في مختلف المناطق بالتزامن مع تجمعات محلية عند الساعة 6:21 مساءً، إلى جانب أنشطة متنوعة مرافقة خلال الفترة الممتدة.