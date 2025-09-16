28
لبنان
حزب الله يعلن برنامج إحياء الذكرى الأولى لاغتيال نصرالله وصفي الدين
Lebanon 24
16-09-2025
|
06:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مسؤول وحدة الأنشطة الإعلامية في
حزب الله
، الشيخ علي ضاهر، برنامج الفعاليات الخاصة بإحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين للحزب،
السيد حسن نصرالله
والسيد هاشم صفي الدين.
وأوضح ضاهر أن سلسلة الأنشطة ستنطلق في 25 أيلول الجاري وتتواصل حتى 12 تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أن اليوم الأول سيتضمن إضاءة صخرة الروشة في
بيروت
بصورتي
نصرالله
وصفي الدين بين الخامسة والسابعة مساءً، تترافق مع فعاليات بحرية.
ويتضمن البرنامج زيارات إلى الضريح، وتكريم جرحى معركة البيجر في الأول من تشرين الأول، على أن تُختتم الفعاليات بتجمع كشفي واسع في المدينة الرياضية في بيروت بتاريخ 12 تشرين الأول، وصف بأنه الأكبر من نوعه في
لبنان
.
كما أعلن ضاهر عن وقفة شعبية في مختلف المناطق
اللبنانية
بالتزامن مع تجمعات محلية عند الساعة 6:21 مساءً، إلى جانب أنشطة متنوعة مرافقة خلال الفترة الممتدة.
