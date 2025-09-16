Advertisement

لبنان

زار "تلفزبون لبنان".. المكاري ناقش مع نداف مشاريع تطوير المحطة

Lebanon 24
16-09-2025 | 06:22
A-
A+
Doc-P-1417647-638936261042984509.jpg
Doc-P-1417647-638936261042984509.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار الوزير السابق زياد المكاري المديرة العامة لـ"تلفزيون لبنان" ورئيسة مجلس إدارته الدكتورة اليسار نداف مهنئاً، وتمنى لها التوفيق في مهامها الجديدة.
Advertisement

وجرى التداول خلال اللقاء في شؤون المحطة ومشاريعها المستقبلية من برامج ومسلسلات وتطوير في مديرية الاخبار ، كما جال  المكاري برفقة نداف، في أقسام التلفزيون و"الكافيتريا "المستحدثة أخيراً.
مواضيع ذات صلة
رئيس الجمهورية عرض مع مرقص وندّاف أوضاع "تلفزيون لبنان"
lebanon 24
16/09/2025 19:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني ناقش مشاريع تنموية مع نواب والتقى مسؤولة "إير فرانس" قبل مغادرتها
lebanon 24
16/09/2025 19:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاعلام يسلم نداف غدا مسؤولياتها رسميا في "تلفزيون لبنان"
lebanon 24
16/09/2025 19:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"إنترنت لبنان" يتعزّز.. خطوة تطوير مهمة!
lebanon 24
16/09/2025 19:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24

زياد المكاري

اليسار نداف

ليسار نداف

مديرية ال

المستقبل

مكاري

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-09-16
12:00 | 2025-09-16
11:56 | 2025-09-16
11:45 | 2025-09-16
11:43 | 2025-09-16
11:30 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24