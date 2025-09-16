زار "تلفزبون لبنان".. المكاري ناقش مع نداف مشاريع تطوير المحطة

Advertisement

زار الوزير السابق المديرة العامة لـ"تلفزيون " ورئيسة مجلس إدارته الدكتورة مهنئاً، وتمنى لها التوفيق في مهامها الجديدة.وجرى التداول خلال اللقاء في شؤون المحطة ومشاريعها المستقبلية من برامج ومسلسلات وتطوير في مديرية الاخبار ، كما جال برفقة نداف، في أقسام التلفزيون و"الكافيتريا "المستحدثة أخيراً.