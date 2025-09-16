Advertisement

لبنان

بالصورة... أمن الدولة داهمت مركز تجميل

Lebanon 24
16-09-2025 | 06:25
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
متابعةً لمهامها في رصد المخالفات الصحية، داهمت دورية من مديرية الشمال الإقليمية – مكتب المنيةالضنية بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٥، مركز تجميل في منطقة بحنين عائد إلى السوري (م. ح.)، حيث تبيّن أنّه يعمل من دون إذن مزاولة مهنة ومن دون ترخيص رسمي للمركز.

كما ضبطت كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إضافةً إلى مواد تجميلية وحقن بوتوكس وجهاز بلازما.

وقد تم توقيف صاحب المركز وإودع مع المضبوطات للجهات المعنية بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
 
