بالصورة... أمن الدولة داهمت مركز تجميل

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:متابعةً لمهامها في رصد المخالفات الصحية، داهمت دورية من الإقليمية – – بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٥، مركز تجميل في منطقة بحنين عائد إلى السوري (م. ح.)، حيث تبيّن أنّه يعمل من دون إذن مزاولة مهنة ومن دون ترخيص رسمي للمركز.كما ضبطت كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إضافةً إلى مواد تجميلية وحقن بوتوكس وجهاز بلازما.وقد تم توقيف صاحب المركز وإودع مع المضبوطات للجهات المعنية بناءً لإشارة المختص.