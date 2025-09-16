Advertisement

لبنان

توقيف متهم بجرائم سلب.. هذا ما ضبط بحوزته

Lebanon 24
16-09-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1417649-638936263881988703.png
Doc-P-1417649-638936263881988703.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة  البلاغ التالي:
Advertisement

"بتاريخ 11-9-2025 وفي محلة عرمون، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقّب، تمكنت إحدى دوريات مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعو:

ه. أ. ح. (مواليد عام 2000، فلسطيني)
وذلك على متن سيارة من نوع “نيسان سيني” تحمل لوحات عمومية، تبيّن أنه كان قد أقدم على سلبها بالقوّة.

بتفتيشه والسيارة، تم ضبط ما يلي:

كمية من مادة الماريجوانا
عُلب بلاستيكية فارغة تحتوي على آثار مواد مخدّرة
أداة تُستخدم لتعاطي المخدّرات
عدد من المحافظ التي تحتوي على أوراق ثبوتية
بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على عدة عمليات سلب في مناطق مختلفة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، بالإضافة إلى تعاطيه المواد المخدّرة.

لــذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بالمفرزة المذكورة على رقم الهاتف: 921115 – 05 أو 922173 – 05، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

 
مواضيع ذات صلة
توقيف فلسطيني مُتهم بالتعامل مع إسرائيل.. هذا ما عُثر عليه بحوزته
lebanon 24
16/09/2025 19:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
في مخيم البرج الشمالي.. توقيف شخص وهذا ما ضبط بحوزته
lebanon 24
16/09/2025 19:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
في صبرا.. توقيف سارق "ناولني" وهذا ما ضُبط بحوزته
lebanon 24
16/09/2025 19:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عند مدخل مخيّم صبرا – الرّحاب.. توقيف مروّج مخدّرات وهذا ما ضبط بحوزته
lebanon 24
16/09/2025 19:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

الشرطة القضائية

شعبة العلاقات

جبل لبنان

فلسطين

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-09-16
12:00 | 2025-09-16
11:56 | 2025-09-16
11:45 | 2025-09-16
11:43 | 2025-09-16
11:30 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24