توقيف متهم بجرائم سلب.. هذا ما ضبط بحوزته

صدر عن لقوى الامن الداخلي ـ العامّة البلاغ التالي:"بتاريخ 11-9-2025 وفي محلة عرمون، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقّب، تمكنت إحدى دوريات مفرزة القضائية في وحدة من توقيف المدعو:ه. أ. ح. (مواليد عام 2000، فلسطيني)وذلك على متن سيارة من نوع “نيسان سيني” تحمل لوحات عمومية، تبيّن أنه كان قد أقدم على سلبها بالقوّة.بتفتيشه والسيارة، تم ضبط ما يلي:كمية من مادة الماريجواناعُلب بلاستيكية فارغة تحتوي على آثار مواد مخدّرةأداة تُستخدم لتعاطي المخدّراتعدد من المحافظ التي تحتوي على أوراق ثبوتيةبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على عدة عمليات سلب في مناطق مختلفة ضمن محافظتي وجبل ، بالإضافة إلى تعاطيه المواد المخدّرة.لــذلك، وبناءً على إشارة المختصّ، تُعمّم صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بالمفرزة المذكورة على رقم الهاتف: 921115 – 05 أو 922173 – 05، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".