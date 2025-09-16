Advertisement

لبنان

وزير الداخليّة: الانتخابات النيابية في موعدها

Lebanon 24
16-09-2025 | 08:08
أعلن وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجار قبل بدء جلسة مجلس الوزراء، أنّ "الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026".
وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء: الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها
وزير الداخلية أحمد الحجار: الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026
جعجع: متمسكون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونرفض التمديد للمجلس النيابي تحت أي ظرف
الانتخابات النيابية في موعدها؟
مجلس الوزراء

أحمد الحجار

حجار

