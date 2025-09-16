28
وزير الصناعة: خارطة الطريق الحكومية للإصلاح الصناعي ترتكز على الاستدامة
Lebanon 24
16-09-2025
|
08:21
أطلقت
منظمة الأمم المتحدة
للتنمية الصناعية – "اليونيدو" من خلال مشروعها "2Circular"، فعاليات "منتدى تمويل الصناعة الخضراء" بالتعاون مع البنك
الأوروبي
لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" وبتمويل من
الاتحاد الأوروبي
- "EU"، برعاية وزير الصناعة جو
عيسى
الخوري
وحضوره.
وعرض المؤتمر الذي يستمر من 16 ايلول الحالي الى 17 منه، لقصص نجاح لمشاريع رائدة في الاقتصاد الدائري وكفاية استخدام الموارد، مثبتا الجدوى الاقتصادية المباشرة للاستثمار الأخضر من خلال خفض الكلفة وخلق مصادر دخل جديدة، وقد شكل منصة حوارية جمعت صناع السياسات والقطاع المالي وقادة الصناعة لمناقشة الإصلاحات المطلوبة لتسريع الانتقال نحو اقتصاد صناعي مستدام.
وتحدث وزير الصناعة جو عيسى الخوري، فشدد على أن "
خارطة الطريق
الحكومية للإصلاح الصناعي ترتكز على مبادئ الاستدامة والسيادة الاقتصادية".
هذا وتخلل المنتدى حلقة نقاش حول "تمويل التحول الأخضر" بمشاركة
صندوق النقد الدولي
والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وIM Capital وسيدر أوكسيجن.
كما تم تنظيم ورش عمل تشاورية تناولت قضايا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمعايير البيئية والإطار التشريعي والمؤسساتي الداعم للتحول الأخضر. ولقاءات B2B مباشرة بين المؤسسات المالية والشركات الصناعية لإتاحة المجال أمام شراكات تمويلية مستقبلية.
