لبنان

توقيف مطلوبين في طرابلس

Lebanon 24
16-09-2025 | 10:00
تمكنت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم المهمة في الشمال من توقيف المدعو ك.ر في محلة شارع المئتين، بجرم إطلاق النار.
كما تمكنت القوة عينها من توقيف المدعو ع.ع في محلة القبة بجرم محاولة قتل وإطلاق نار.

وقد أجري المقتضى القانونيّ بحقّ الموقوفين، بناء على إشارة القضاء المختصّ.
 
 
 
