توقيف مطلوبين في طرابلس

تمكنت قوة من والجرائم المهمة في من توقيف المدعو ك.ر في محلة شارع المئتين، بجرم إطلاق النار.

Advertisement

كما تمكنت القوة عينها من توقيف المدعو ع.ع في محلة بجرم محاولة قتل وإطلاق نار.



وقد أجري المقتضى القانونيّ بحقّ الموقوفين، بناء على إشارة المختصّ.