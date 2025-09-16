سلامة: نُعدّ خطة استراتيجية لدور الثقافة في التعافي الاقتصادي

Advertisement

عقد الدكتور غسان سلامة مؤتمرا صحافيا في مقر المكتبة الوطنية – ، تطرق خلاله الى دور الوزارة ضمن اطار المبادرة الثقافية التي تختص بوظائف ثلاث. وقال: "الوظيفة الاولى سيادية باعتبار ان وزير الثقافة منذ تعيينه يصبح اكبر ملاّك عقاري في ولأهم القطع الاثرية. وتصبح مهمته الأساسية الاولى الدفاع عن هذه المواقع والتصدي للتعديات المستمرة عليها وقد حصل ان تم وقف بعض التعديات بالتعاون مع . ومن ضمن هذه الوظيفة أيضا، فإن الوزارة قيمة على الذاكرة الوطنية وايضا ترميم ما يمكن ترميمه من هذا التراث المبني بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة".وكشف أنه "خلال الساعات المقبلة سيتم التفاهم مع مصدر للحصول على هبة تقدر بمبلغ 3 ملايين ونصف مليون دولار لترميم قصري بيت الدين والامير امين".وقال: "ميزانية الوزارة للعام المقبل ستتضمن نصف مليون دولار لترميم قصر الاونيسكو، اضافة الى مشاريع بدأ التحضير لها مثل التياترو الكبير الذي يحتاج الى 20 مليون دولار للترميم وبدأنا حملة دولية حيث جاء المليون الاول من امارة الشارقة مشكورة، ونعمل مع اليونسكو لتفعيل الحملة، وهناك مشروع سينتهي العمل به هو محطة في مار مخايل، نعمل بهبة من الحكومة الايطالية وبإشراف منظمة اليونسكو، على تأهيل الموقع ليكون مركزا ثقافيا عامرا، ومع الدولة نعمل على موقع اشمون. كما نعمل على استصدار قانون خاص بالممتلكات الثقافية تحت المياه ، ونعمل على مشاريع اخرى ليس فقط في التراث المبني بل في التراث العلمي والثقافي والادبي".اضاف: "يسرني إعلامكم أنه سيكون في هذا الصرح ورشة عمل بعد حصولنا على هبة تقدر بـ750 الف دولار للبدء برقمنة جزء من محتويات المكتبة، والعمل متواصل لتأمين هبات لمقتنيات الوزارة مثل اللوحات التي هي قيد الترميم لاننا نعمل على ترميم التراث المبني وغير المبني".وتابع: "الوظيفة الثانية لوزارة الثقافة هي دورها في التعافي الاقتصادي حيث لكل منتج فني مهما كان، طبيعة تجارية مثل الفيلم، الكتاب، اللوحة.. كما ان العمل الفني يعبر عن الهوية الوطنية. اذا، تلعب دورا أساسيا في عملية التعافي الاقتصادي. وسيدعى كل الذين لهم علاقة بالصناعات الثقافية خلال ورش عمل كل قطاع على حدة لتطوير قطاعه وكيفية الاستفادة لكي ينمو ويصبح اكثر فعالية واسهاما في الاقتصاد الوطني، وذلك في كانون الثاني المقبل امام مدعوين لاطلاعهم على الخطة الاستراتيجية في التعافي الاقتصادي. كما ان المؤتمر الدولي الذي تحضر له وبعد الاتفاق مع الوزير عامر البساط، قرر تخصيص يوم كامل لاسهام الثقافة اللبنانية في التعافي الاقتصادي".وختم: "الوظيفة الثالثة الملقاة على عاتق وزير الثقافة هي تفعيل وإدارة وتطوير حول الهوية الوطنية ومستقبل البلاد واستقرارها". (الوكالة الوطنية)