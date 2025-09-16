Advertisement

لبنان

بري بحث مع جنبلاط ورئيس التقدمي في الأوضاع

Lebanon 24
16-09-2025 | 11:45
Doc-P-1417776-638936452504980161.png
Doc-P-1417776-638936452504980161.png photos 0
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النيابية رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة واخر المستجدات السياسية.
رئيس مجلس النواب نبيه بري

الحزب التقدمي الاشتراكي

الحزب التقدمي

وليد جنبلاط

عين التينة

الديمقراطي

رئيس الحزب

الاشتراكي

15:04 | 2025-09-16
15:00 | 2025-09-16
14:38 | 2025-09-16
14:29 | 2025-09-16
14:16 | 2025-09-16
14:05 | 2025-09-16
