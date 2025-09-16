Advertisement

لبنان

اعتداء بالضرب على شابة في لبنان.. هذا ما حصل معها (صورة)

Lebanon 24
16-09-2025 | 12:25
أقدم مجهولون يستقلون سيارة من نوع نيسان، على الاعتداء بالضرب المبرح، على الشابة "م.س" من التابعية السورية، على اوتوستراد البداوي، ما أدى إلى إصابتها بجروح في رأسها، حسب مندوبة "لبنان24".
وتم نقل الشابة إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تتابع الأجهزة الأمنية تفاصيل الحادث وملاحقة المعتدين الذين فروا إلى جهة مجهولة.
