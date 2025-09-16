Advertisement

لبنان

الحوت: صخرة الروشة رمز وطني وليست مساحة للصراعات الحزبية

Lebanon 24
16-09-2025 | 12:39
كتب نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت، عبر "إكس": "صخرة الروشة رمز لبيروت ولبنان، وتعكس صورة وطن لا صورة أطر سياسية ضيقة. بيروت في حاجة إلى خطوات توحد أبناءها لا إلى ما يزيد الانقسام بينهم، الروشة ستبقى شاهدا على لبنان التنوع، فلنتركها رمزا جامعا لكل اللبنانيين... آن الأوان لبيروت خالية من الأعلام والشعارات الحزبية".
