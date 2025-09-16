الجيش يواجه إطلاق نار ويضبط أسلحة.. بيانٌ يكشف ما جرى في بعلبك! (صور)

صدر عن – البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها ومكافحة الاتجار بالمخدرات، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من منازل مطلوبين في بلدتَي دار الواسعة واليمونة – ، وأوقفت المواطن المطلوب (ز.ج.) والسوري (ح.ع.). خلال عمليات الدهم تعرض العناصر إلى إطلاق نار فردّوا بالمثل من دون وقوع إصابات، وتمكّنت الوحدة في نتيجة العملية من ضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية وآلات لتصنيع المخدرات، بالإضافة إلى كمية كبيرة منها. كما عملت الوحدة على إتلاف 25 دونمًا من الحشيشة وتفكيك الخيم الزراعية المخصصة لها في بلدة دار الواسعة – بعلبك.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.