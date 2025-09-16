Advertisement

لبنان

الجيش يواجه إطلاق نار ويضبط أسلحة.. بيانٌ يكشف ما جرى في بعلبك! (صور)

Lebanon 24
16-09-2025 | 12:54
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي: 
 ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية ومكافحة الاتجار بالمخدرات، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتَي دار الواسعة واليمونة – بعلبك، وأوقفت المواطن المطلوب (ز.ج.) والسوري (ح.ع.). خلال عمليات الدهم تعرض العناصر إلى إطلاق نار فردّوا بالمثل من دون وقوع إصابات، وتمكّنت الوحدة في نتيجة العملية من ضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية وآلات لتصنيع المخدرات، بالإضافة إلى كمية كبيرة منها. كما عملت الوحدة على إتلاف 25 دونمًا من الحشيشة وتفكيك الخيم الزراعية المخصصة لها في بلدة دار الواسعة – بعلبك.
 
 سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
 
 
 
 
 
