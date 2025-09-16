Advertisement

لبنان

بيان من وزارة الخارجية والمغتربين.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
16-09-2025 | 13:24
Doc-P-1417835-638936511930156219.png
Doc-P-1417835-638936511930156219.png photos 0
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، أنه "في سياق الترتيبات القائمة داخل الوزارة في خصوص ملف اقتراع اللبنانيين في الخارج، تواصل الوزارة تحضيراتها اللوجستية على أكمل وجه، بانتظار إقرار التعديلات اللازمة على القانون من قبل مجلس النواب".
وقالت: "في هذا الإطار، عين وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الصحافي الزميل ريشار حرفوش في مهام مستشار إعلامي لملف اقتراع المغتربين، على أن يكون عضوا في اللجنة المخصصة لمتابعة ملف انتخاب المغتربين في الخارج. ونرجو من الإعلام الكرام الذين يرغبون في التواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين بشأن ملف اقتراع المغتربين التواصل مع الزميل ريشار حرفوش على الرقم التالي: 70314435".
