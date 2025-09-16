بيان من وزارة الخارجية والمغتربين.. هذا ما جاء فيه

أعلنت في بيان، أنه "في سياق الترتيبات القائمة داخل الوزارة في خصوص ملف اقتراع اللبنانيين في الخارج، تواصل الوزارة تحضيراتها اللوجستية على أكمل وجه، بانتظار إقرار التعديلات اللازمة على القانون من قبل مجلس النواب".

وقالت: "في هذا الإطار، عين والمغتربين الصحافي الزميل ريشار في مهام مستشار إعلامي لملف اقتراع المغتربين، على أن يكون عضوا في اللجنة المخصصة لمتابعة ملف انتخاب المغتربين في الخارج. ونرجو من الإعلام الكرام الذين يرغبون في التواصل مع والمغتربين بشأن ملف اقتراع المغتربين التواصل مع الزميل ريشار حرفوش على الرقم التالي: 70314435".