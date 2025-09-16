مخزومي: تجاهل دور الاغتراب تفريط بركيزة وطنية واقتصادية

Advertisement

كتب عبر حسابه على منصّة "أكس":نأسف لأن الحكومة، في جلستها اليوم، لم تتخذ القرار الحاسم بإقرار تصويت الاغتراب لـ128 نائباً، وأحالت الملف إلى مجلس النواب. هذا التلكؤ يُكرّس التمييز بين المقيم ولبنان المغترب، ويهمّش دور الاغتراب اللبناني الذي يشكّل ركيزة وطنية واقتصادية أساسية.كما نستنكر استمرار المماطلة في إنشاء الميغاسنتر، الذي يُعدّ خطوة ضرورية لضمان نزاهة وعدالة العملية لجميع اللبنانيين، داخل لبنان وخارجه.ونُحذّر من أي محاولات أو مناورات لتأجيل الانتخابات النيابية لعام 2026، فهذا استحقاق دستوري ووطني لا يملك أحد حق التلاعب به. إن أي محاولة لحرمان اللبنانيين من حقهم ستواجَه برفض شعبي وسياسي واسع".