27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مخزومي: تجاهل دور الاغتراب تفريط بركيزة وطنية واقتصادية
Lebanon 24
16-09-2025
|
13:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
النائب فؤاد مخزومي
عبر حسابه على منصّة "أكس":
Advertisement
نأسف لأن الحكومة، في جلستها اليوم، لم تتخذ القرار الحاسم بإقرار تصويت الاغتراب لـ128 نائباً، وأحالت الملف إلى مجلس النواب. هذا التلكؤ يُكرّس التمييز بين
لبنان
المقيم ولبنان المغترب، ويهمّش دور الاغتراب اللبناني الذي يشكّل ركيزة وطنية واقتصادية أساسية.
كما نستنكر استمرار المماطلة في إنشاء الميغاسنتر، الذي يُعدّ خطوة ضرورية لضمان نزاهة وعدالة العملية
الانتخابية
لجميع اللبنانيين، داخل لبنان وخارجه.
ونُحذّر من أي محاولات أو مناورات لتأجيل الانتخابات النيابية لعام 2026، فهذا استحقاق دستوري ووطني لا يملك أحد حق التلاعب به. إن أي محاولة لحرمان اللبنانيين من حقهم
الديمقراطي
ستواجَه برفض شعبي وسياسي واسع".
مواضيع ذات صلة
مخزومي خلال استقباله برّاك: لا يمكن تجاهل ضرورة نزع سلاح حزب الله والفصائل كافة
Lebanon 24
مخزومي خلال استقباله برّاك: لا يمكن تجاهل ضرورة نزع سلاح حزب الله والفصائل كافة
16/09/2025 22:12:10
16/09/2025 22:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصناعة يدعو الاغتراب لدعم الاقتصاد الوطني
Lebanon 24
وزير الصناعة يدعو الاغتراب لدعم الاقتصاد الوطني
16/09/2025 22:12:10
16/09/2025 22:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزومي: للسعودية دور ريادي في دعم السلام والاستقرار
Lebanon 24
مخزومي: للسعودية دور ريادي في دعم السلام والاستقرار
16/09/2025 22:12:10
16/09/2025 22:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزومي: مواقف المجلس الإسلامي الشرعي تمثل خارطة طريق للخلاص الوطني
Lebanon 24
مخزومي: مواقف المجلس الإسلامي الشرعي تمثل خارطة طريق للخلاص الوطني
16/09/2025 22:12:10
16/09/2025 22:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب فؤاد مخزومي
فؤاد مخزومي
الديمقراطي
الانتخابية
ديمقراطي
لبنان
ستوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
مشروع جديد لتحسين توزيع المياه في أحياء صيدا القديمة
Lebanon 24
مشروع جديد لتحسين توزيع المياه في أحياء صيدا القديمة
15:04 | 2025-09-16
16/09/2025 03:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
15:00 | 2025-09-16
16/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في زحلة
Lebanon 24
بالصورة.. ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في زحلة
14:38 | 2025-09-16
16/09/2025 02:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: رسميًا.. لبنان يطلق اتحاداً للرياضات الجوية
Lebanon 24
بالفيديو: رسميًا.. لبنان يطلق اتحاداً للرياضات الجوية
14:29 | 2025-09-16
16/09/2025 02:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ترند "لابوبو".. هوس جديد يقتحم الأسواق
Lebanon 24
بعد ترند "لابوبو".. هوس جديد يقتحم الأسواق
14:16 | 2025-09-16
16/09/2025 02:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
03:43 | 2025-09-16
16/09/2025 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
15:26 | 2025-09-15
15/09/2025 03:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
12:30 | 2025-09-16
16/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:04 | 2025-09-16
مشروع جديد لتحسين توزيع المياه في أحياء صيدا القديمة
15:00 | 2025-09-16
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
14:38 | 2025-09-16
بالصورة.. ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في زحلة
14:29 | 2025-09-16
بالفيديو: رسميًا.. لبنان يطلق اتحاداً للرياضات الجوية
14:16 | 2025-09-16
بعد ترند "لابوبو".. هوس جديد يقتحم الأسواق
14:05 | 2025-09-16
لسالكي جسر الملولة.. إليكم هذا التحذير
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 22:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 22:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 22:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24