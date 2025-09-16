Advertisement

لبنان

مخزومي: تجاهل دور الاغتراب تفريط بركيزة وطنية واقتصادية

Lebanon 24
16-09-2025 | 13:40
A-
A+
Doc-P-1417840-638936521837946561.jpg
Doc-P-1417840-638936521837946561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصّة "أكس":
Advertisement
نأسف لأن الحكومة، في جلستها اليوم، لم تتخذ القرار الحاسم بإقرار تصويت الاغتراب لـ128 نائباً، وأحالت الملف إلى مجلس النواب. هذا التلكؤ يُكرّس التمييز بين لبنان المقيم ولبنان المغترب، ويهمّش دور الاغتراب اللبناني الذي يشكّل ركيزة وطنية واقتصادية أساسية.

كما نستنكر استمرار المماطلة في إنشاء الميغاسنتر، الذي يُعدّ خطوة ضرورية لضمان نزاهة وعدالة العملية الانتخابية لجميع اللبنانيين، داخل لبنان وخارجه.

ونُحذّر من أي محاولات أو مناورات لتأجيل الانتخابات النيابية لعام 2026، فهذا استحقاق دستوري ووطني لا يملك أحد حق التلاعب به. إن أي محاولة لحرمان اللبنانيين من حقهم الديمقراطي ستواجَه برفض شعبي وسياسي واسع".
 
مواضيع ذات صلة
مخزومي خلال استقباله برّاك: لا يمكن تجاهل ضرورة نزع سلاح حزب الله والفصائل كافة
lebanon 24
16/09/2025 22:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصناعة يدعو الاغتراب لدعم الاقتصاد الوطني
lebanon 24
16/09/2025 22:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: للسعودية دور ريادي في دعم السلام والاستقرار
lebanon 24
16/09/2025 22:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: مواقف المجلس الإسلامي الشرعي تمثل خارطة طريق للخلاص الوطني
lebanon 24
16/09/2025 22:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب فؤاد مخزومي

فؤاد مخزومي

الديمقراطي

الانتخابية

ديمقراطي

لبنان

ستوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:04 | 2025-09-16
15:00 | 2025-09-16
14:38 | 2025-09-16
14:29 | 2025-09-16
14:16 | 2025-09-16
14:05 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24