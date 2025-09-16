Advertisement

لبنان

بالصور: "القبعات الحمر" تتحرك بصمت في طرابلس.. فمن هي هذه المجموعة؟

Lebanon 24
16-09-2025 | 15:36
A-
A+
Doc-P-1417894-638936599418586685.png
Doc-P-1417894-638936599418586685.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت ساحة النور في طرابلس اليوم تحركات لمجموعة يُطلق عليها اسم "القبعات الحمر".
Advertisement

وحسب المعلومات، فإنّ هذه المجموعة، التي تقوم بحملات تسويقية لمنتجات محلية، تعتمد أسلوبا جديدا للتسويق الإعلاني، يتلخص في الوقوف في أماكن محددة، بشكل صامت، من دون أداء أي حركة.

وفي آخر تحرك لهم، اختيرت ساحة النور، لعرض نشاطهم.
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
lebanon 24
17/09/2025 00:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"مجموعات" تُقلق "أمن بيروت"
lebanon 24
17/09/2025 00:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد مجموعة "أبو شباب" يطلب حماية دولية: أخشى اغتيالي من "حماس"
lebanon 24
17/09/2025 00:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام مصري: تحرك مجموعة جديدة من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
lebanon 24
17/09/2025 00:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

صور

ساحة النور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-09-16
16:52 | 2025-09-16
16:15 | 2025-09-16
16:06 | 2025-09-16
16:00 | 2025-09-16
15:49 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24