لبنان
بالصور: "القبعات الحمر" تتحرك بصمت في طرابلس.. فمن هي هذه المجموعة؟
Lebanon 24
16-09-2025
|
15:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت
ساحة النور
في
طرابلس
اليوم تحركات لمجموعة يُطلق عليها اسم "القبعات الحمر".
وحسب المعلومات، فإنّ هذه المجموعة، التي تقوم بحملات تسويقية لمنتجات محلية، تعتمد أسلوبا جديدا للتسويق الإعلاني، يتلخص في الوقوف في أماكن محددة، بشكل صامت، من دون أداء أي حركة.
وفي آخر تحرك لهم، اختيرت ساحة النور، لعرض نشاطهم.
لبنان
صور
ساحة النور
تابع
