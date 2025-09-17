Advertisement

لبنان

في هذا التوقيت.. الجيش يفجر ذخائر في الجنوب

Lebanon 24
17-09-2025 | 00:44
أعلن الجيش في بيان صدر ععن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه بتاريخ 17 /9 /2025، وما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعةمرجعيون
مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

مرجعيون

القليعة

