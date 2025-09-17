27
لبنان
في هذا التوقيت.. الجيش يفجر ذخائر في الجنوب
Lebanon 24
17-09-2025
|
00:44
A-
A+
أعلن الجيش في بيان صدر ععن
قيادة الجيش
ـ
مديرية التوجيه
أنه بتاريخ 17 /9 /2025، وما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل
القليعة
–
مرجعيون
