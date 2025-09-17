معركة إعلامية ضد التأجيل

Advertisement

أكدت مصادر سياسية أن والثنائي يستعدان لخوض معركة إعلامية على الأقل في وجه أي توجه لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، في خطوة تهدف إلى إظهار تمسكهما بالانتظام الدستوري.وتوضح هذه المصادر أن الحزب سيعمل على إبراز موقفه المؤيد لإجراء الانتخابات في موعدها، عبر خطاب سياسي وإعلامي يركز على ضرورة احترام المهل الدستورية وعدم فتح الباب أمام فراغات جديدة في المؤسسات.في المقابل، تشير المعطيات إلى أن قوى سياسية أخرى قد تميل إلى خيار التأجيل، مستندة إلى ظروف داخلية وخارجية معقدة، وهو ما قد يجعل الاستحقاق الانتخابي محور تجاذب واسع في المرحلة المقبلة.