لبنان

معركة إعلامية ضد التأجيل

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
17-09-2025 | 01:00
أكدت مصادر سياسية أن حزب الله والثنائي الشيعي يستعدان لخوض معركة إعلامية على الأقل في وجه أي توجه لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، في خطوة تهدف إلى إظهار تمسكهما بالانتظام الدستوري.
وتوضح هذه المصادر أن الحزب سيعمل على إبراز موقفه المؤيد لإجراء الانتخابات في موعدها، عبر خطاب سياسي وإعلامي يركز على ضرورة احترام المهل الدستورية وعدم فتح الباب أمام فراغات جديدة في المؤسسات.
في المقابل، تشير المعطيات إلى أن قوى سياسية أخرى قد تميل إلى خيار التأجيل، مستندة إلى ظروف داخلية وخارجية معقدة، وهو ما قد يجعل الاستحقاق الانتخابي محور تجاذب واسع في المرحلة المقبلة.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب الله

الثنائي

الدستور

الشيعي

ستوري

توريت

شيعي

توري

"خاص لبنان24"

