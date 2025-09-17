"التيار" يركز على المصالحات

Advertisement

تشير أوساط متابعة إلى أن العمل داخل " " يسير بوتيرة سريعة وواضحة لضبط المسار الحزبي ومعالجة الإشكالات الداخلية، ولا سيما ذات الطابع المناطقي.وترى المصادر ان قيادة " " تعتبر أن جزءًا أساسيًا من تراجع شعبيته في المرحلة الماضية ارتبط بالخلافات العونية – العونية في القرى والبلدات، ما انعكس سلبًا على صورته العامة.وبحسب المصادر، فإن الأولوية اليوم تكمن في رأب الصدع وإعادة ترتيب البيت الداخلي قبل أي استحقاق مقبل، إذ تعتبر قيادة "التيار" أن نجاحها في حل هذه الخلافات سيكون عنصرًا حاسمًا في تعزيز حضورها بالانتخابات النيابية المقبلة.