لبنان

"التيار" يركز على المصالحات

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
17-09-2025 | 01:30
تشير أوساط متابعة إلى أن العمل داخل "التيار الوطني الحر" يسير بوتيرة سريعة وواضحة لضبط المسار الحزبي ومعالجة الإشكالات الداخلية، ولا سيما ذات الطابع المناطقي.
وترى المصادر ان قيادة "التيار" تعتبر أن جزءًا أساسيًا من تراجع شعبيته في المرحلة الماضية ارتبط بالخلافات العونية – العونية في القرى والبلدات، ما انعكس سلبًا على صورته العامة.
وبحسب المصادر، فإن الأولوية اليوم تكمن في رأب الصدع وإعادة ترتيب البيت الداخلي قبل أي استحقاق مقبل، إذ تعتبر قيادة "التيار" أن نجاحها في حل هذه الخلافات سيكون عنصرًا حاسمًا في تعزيز حضورها بالانتخابات النيابية المقبلة.
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

