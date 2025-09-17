السيد: تغيير اسم الوزارة يأتي في صلب استراتيجيتها!

بعد إقرار تغيير اسم إلى " الاجتماعية"، كتبت وزيرة على منصة "إكس": "أقرّ مجلس الوزراء تعديل اسم الوزارة لتصبح وزارة التنمية الاجتماعية، خطوة تعكس نقلة من منهجية الرعاية إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وتأتي في صلب الاستراتيجية الجديدة للوزارة".

Advertisement