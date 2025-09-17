27
لبنان
السيد: تغيير اسم الوزارة يأتي في صلب استراتيجيتها!
Lebanon 24
17-09-2025
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد إقرار
مجلس الوزراء
تغيير اسم
وزارة الشؤون الاجتماعية
إلى "
وزارة التنمية
الاجتماعية"، كتبت وزيرة
الشؤون الاجتماعية
حنين السيد
على منصة "إكس": "أقرّ مجلس الوزراء تعديل اسم الوزارة لتصبح وزارة التنمية الاجتماعية، خطوة تعكس نقلة من منهجية الرعاية إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وتأتي في صلب الاستراتيجية الجديدة للوزارة".
