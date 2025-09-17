Advertisement

لبنان

السيد: تغيير اسم الوزارة يأتي في صلب استراتيجيتها!

Lebanon 24
17-09-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1418013-638936948336097061.png
Doc-P-1418013-638936948336097061.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد إقرار مجلس الوزراء تغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية إلى "وزارة التنمية الاجتماعية"، كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على منصة "إكس": "أقرّ مجلس الوزراء تعديل اسم الوزارة لتصبح وزارة التنمية الاجتماعية، خطوة تعكس نقلة من منهجية الرعاية إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وتأتي في صلب الاستراتيجية الجديدة للوزارة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يأمر بتغيير اسم وزارة الدفاع الأميركية إلى هذا الاسم
lebanon 24
17/09/2025 10:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تسعى لتغيير اسم البنتاغون إلى "وزارة الحرب"
lebanon 24
17/09/2025 10:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بوليتيكو عن مسؤولين دفاعيين حاليين وسابقين: مسؤولو البنتاغون غاضبون من تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
lebanon 24
17/09/2025 10:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تغيير اسم مطار برج العرب ليصبح "مطار الإسكندرية الدولي"
lebanon 24
17/09/2025 10:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24

قرار مجلس الوزراء

الشؤون الاجتماعية

وزارة التنمية

مجلس الوزراء

وزارة الشؤون

وزراء تغيير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:43 | 2025-09-17
03:20 | 2025-09-17
03:05 | 2025-09-17
03:03 | 2025-09-17
03:00 | 2025-09-17
02:58 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24