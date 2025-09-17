الموسوي: اليوم ذكرى أكثر الجرائم حقارة

بمناسبة مرور عام على تفجير البايجرز، في 17 أيلول 2024، كتب النائب على منصة "إكس": "اليوم ذكرى أكثر جرائم العدو حقارة، جريمة تفجير البايجر ضد مجاهدين ومدنيين رجالا ونساءً وأطفالاً ما أدى لجرح الالاف. ستبقى هذه الجريمة الجبانة وصمة عار على جبين العدو وإكليل غار على رأس كل طفل وامرأة ورجل ضحوا في سبيل والإنسان. نقبِّل جراحاتكم ونعتز بكم ونفتخر"

