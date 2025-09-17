Advertisement

لبنان

الموسوي: اليوم ذكرى أكثر الجرائم حقارة

Lebanon 24
17-09-2025 | 01:42
A-
A+
Doc-P-1418019-638936955336601062.png
Doc-P-1418019-638936955336601062.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بمناسبة مرور عام على تفجير البايجرز، في 17 أيلول 2024، كتب النائب إبراهيم الموسوي على منصة "إكس": "اليوم ذكرى أكثر جرائم العدو حقارة، جريمة تفجير البايجر ضد مجاهدين ومدنيين رجالا ونساءً وأطفالاً ما أدى لجرح الالاف. ستبقى هذه الجريمة الجبانة وصمة عار على جبين العدو وإكليل غار على رأس كل طفل وامرأة ورجل ضحوا في سبيل لبنان والإنسان. نقبِّل جراحاتكم ونعتز بكم ونفتخر"
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير السعودي في ذكرى بشير.. أكثر من رسالة
lebanon 24
17/09/2025 10:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخير في ذكرى جريمة 4 آب: ذاكرتنا أقوى من النسيان
lebanon 24
17/09/2025 10:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"العمالي العام" في ذكرى تغييب الإمام الصدر: نفتقد اليوم هامة وطنية كبيرة
lebanon 24
17/09/2025 10:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة البريطانية في بيروت بذكرى 4 آب: علمُنا اليوم منكّس إحياءً لذكرى مأساة انفجار مرفأ بيروت وعائلات الضحايا تستحق العدالة والمحاسبة وكشف الحقيقة
lebanon 24
17/09/2025 10:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24

إبراهيم الموسوي

لبنان وا

الموسوي

لبنان

موسوي

بانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:43 | 2025-09-17
03:20 | 2025-09-17
03:05 | 2025-09-17
03:03 | 2025-09-17
03:00 | 2025-09-17
02:58 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24