حاصباني: "القوات ترفض أي تأجيل للانتخابات"

شدّد ، في مقابلة حصرية مع محطة “صوت كل لبنان”، على موقف “القوات اللبنانية” الثابت برفض أي محاولة لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، محذرًا من "محاولات بعض استغلال الدائر حول اقتراع المغتربين كذريعة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي".وأوضح أن "وزراء قد تقدموا سابقًا خلال جلسة بمشروع قانون يهدف إلى إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب، والتي تقصر حق اقتراع المغتربين على ستة نواب فقط، والسماح لهم بالتصويت لجميع النواب الـ128 من أماكن تواجدهم، إلا أن المشروع لم يحصل على موافقة مجلس الوزراء، ورفضه رئيس الحكومة، ما منع إحالة القانون إلى مجلس النواب".أما بالنسبة لموضوع استبدال البطاقة الممغنطة بتقنية QR Code، فقال حاصباني إنه "مسألة تقنية بحتة ولا تستحق التضخيم، ولا تُشكّل أي عائق أمام إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة".وانتقد حاصباني "التراخي المزمن في التعامل مع قانون الانتخاب"، مشيرًا إلى أن "النقاشات حول البطاقة الممغنطة والميغاسنتر وغيرها تتكرر في كل دورة انتخابية، وغالبًا ما تُترك إلى اللحظة الأخيرة".وأكد حاصباني أن المسؤولية تقع على "الحكومة ورئيس مجلس النواب"، لافتًا إلى أن "الحكومة كان بإمكانها تقديم مشروع قانون، في حين يمتلك رئيس المجلس صلاحية إدراج الاقتراحات العاجلة على جدول الأعمال لضمان إقرارها في الوقت المناسب".