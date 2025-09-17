في الآونة الأخيرة، اثيرت شائعات حول مسألة تقليصُ وكالة "الأونروا" في لخدماتها المُتعلقة بالمخيمات الفلسطينيّة. ما يجري هو أن هناك جهاتٌ عديدة تحاولُ إثارة المسألة بين الحين والآخر لاسيما بالتزامن مع تسليم حركة "فتح" لسلاحها من المخيمات.

آخر كلامٍ برز هو أنَّ لـ"الأونروا" تشهدُ تقليصاً كبيراً، فيما حُكيَ أيضاً عن وجود أزمة كبيرة تتعلق بمدارس الأونروا لاسيما مع اقتراب بدء العام الدارسي الجديد. فما القصة إزاء كل ذلك؟ وما هي الحقيقة؟



" " تواصل مع وكالة "الأونروا" في لبنان التي أكدت أنه "لا يوجد أي تقليص في خدماتها"، وأضافت: "تواصل الأونروا تقديم الرعاية الصحية الأولية للاجئي مجاناً من خلال 26 مركزاً صحياً في كل مناطق لبنان، وتشمل هذه الخدمات الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة بالإضافة إلى توفير الأدوية الأساسية".



وتابعت: "يستفيد اللاجئون من خدمات الاستشفاء المدعومة عبر 32 مستشفى متعاقداً معها، بالاعتماد على تقاسم التكاليف بين الأونروا والمرضى. ولا يوجد أي تغيير في مساهمات الوكالة في الاستشفاء".



ماذا عن المدارس؟



الوكالة قالت إن "مدارس الأونروا تستعدّ في كل مناطق لبنان لفتح أبوابها واستقبال أكثر من 37,000 طالب وطالبة بحلول نهاية الأسبوع الأول من تشرين الأول 2025 للعام الدراسي 2025/2026"، وأضاف: "لقد تم تأمين الكتب الدراسية واللوازم المدرسية الأساسية الأخرى، ويجري توزيعها على المدارس. كذلك، فقد تمَّ اتخاذ ترتيبات مؤقتة في إحدى المدارس في صور، حيث سيتمُّ استيعاب طلاب مدرستين في مبنى مدرسي واحد، بهدف واحد هو ضمان ألا يُترك أي طفل بدون تعليم وأن يواصل جميع الطلاب دراستهم دون انقطاع، في الوقت الذي تواصل الأونروا سعيها لتأمين مبنى مدرسي جديد".