لبنان

عن خدماتها في لبنان.. ماذا كشفت "الأونروا" لـ"لبنان24"؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
17-09-2025 | 03:30
في الآونة الأخيرة، اثيرت شائعات حول مسألة تقليصُ وكالة "الأونروا" في لبنان لخدماتها المُتعلقة بالمخيمات الفلسطينيّة. ما يجري هو أن هناك جهاتٌ عديدة تحاولُ إثارة المسألة بين الحين والآخر لاسيما بالتزامن مع تسليم حركة "فتح" لسلاحها من المخيمات.
آخر كلامٍ برز هو أنَّ الخدمات الصحية لـ"الأونروا" تشهدُ تقليصاً كبيراً، فيما حُكيَ أيضاً عن وجود أزمة كبيرة تتعلق بمدارس الأونروا لاسيما مع اقتراب بدء العام الدارسي الجديد. فما القصة إزاء كل ذلك؟ وما هي الحقيقة؟
 

"لبنان24" تواصل مع وكالة "الأونروا" في لبنان التي أكدت أنه "لا يوجد أي تقليص في خدماتها"، وأضافت: "تواصل الأونروا تقديم الرعاية الصحية الأولية للاجئي فلسطين مجاناً من خلال 26 مركزاً صحياً في كل مناطق لبنان، وتشمل هذه الخدمات الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة بالإضافة إلى توفير الأدوية الأساسية".
 

وتابعت: "يستفيد اللاجئون من خدمات الاستشفاء المدعومة عبر 32 مستشفى متعاقداً معها، بالاعتماد على تقاسم التكاليف بين الأونروا والمرضى. ولا يوجد أي تغيير في مساهمات الوكالة في الاستشفاء".
 

ماذا عن المدارس؟
 

الوكالة قالت إن "مدارس الأونروا تستعدّ في كل مناطق لبنان لفتح أبوابها واستقبال أكثر من 37,000 طالب وطالبة بحلول نهاية الأسبوع الأول من تشرين الأول 2025 للعام الدراسي 2025/2026"، وأضاف: "لقد تم تأمين الكتب الدراسية واللوازم المدرسية الأساسية الأخرى، ويجري توزيعها على المدارس. كذلك، فقد تمَّ اتخاذ ترتيبات مؤقتة في إحدى المدارس في صور، حيث سيتمُّ استيعاب طلاب مدرستين في مبنى مدرسي واحد، بهدف واحد هو ضمان ألا يُترك أي طفل بدون تعليم وأن يواصل جميع الطلاب دراستهم دون انقطاع، في الوقت الذي تواصل الأونروا سعيها لتأمين مبنى مدرسي جديد".
 

وأكملت: "أيضاً، تستمر هذه الخدمات الأساسية رغم الوضع المالي الصعب للوكالة، حيث تدير الأونروا ميزانيتها حالياً على أساس شهري، مع استمرار الجهود المكثفة لحشد التمويل لضمان استمرار عمل المدارس والمراكز الصحية والخدمات الأخرى".
وختمت الوكالة بالقول: "تظل أولويتنا حماية الخدمات الأساسية لأحد أكثر المجتمعات حاجة في لبنان، وضمان حصول كل طفل على التعليم وكل مريض على الرعاية الصحية".

المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24