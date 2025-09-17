Advertisement

لبنان

طوني فرنجيه يبحث مع متعاقدي التعليم المهني والتقني إدخالهم إلى ملاك الدولة

17-09-2025 | 03:46
التقى النائب طوني فرنجيه في مكتبه في بيروت وفداً من الاتحاد التنسيقي لمتعاقدي التعليم المهني والتقني الرسمي، ضم الأساتذة: سمر الغندور، نتالي روكوز، هبة ضاهر ومحمد شعبان، بحضور المحاميين بطرس فرنجيه وأنطوان فنيانوس.
وخلال اللقاء، عرض الأساتذة على النائب مشروع قانون يهدف إلى إدخال المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي إلى ملاك الدولة عبر مباراة محصورة تُجرى بواسطة مجلس الخدمة المدنية.

وأكد فرنجيه على أهمية حفظ كرامة جميع الأساتذة في لبنان وضرورة البحث عن حلول دائمة وغير مؤقتة لملف التعاقد التربوي، خصوصًا في شقه المهني والتقني، مع مراعاة عنصر الكفاءة لضمان تعزيز نوعية التعليم التقني والمهني، مع المحافظة على حقوق المعلمين والمعلمات.
 
