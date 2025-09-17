28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
طوني فرنجيه يبحث مع متعاقدي التعليم المهني والتقني إدخالهم إلى ملاك الدولة
Lebanon 24
17-09-2025
|
03:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى النائب
طوني فرنجيه
في مكتبه في
بيروت
وفداً من الاتحاد التنسيقي لمتعاقدي التعليم المهني والتقني الرسمي، ضم الأساتذة: سمر الغندور، نتالي روكوز، هبة
ضاهر
ومحمد شعبان، بحضور المحاميين
بطرس
فرنجيه
وأنطوان
فنيانوس
.
Advertisement
وخلال اللقاء، عرض الأساتذة على النائب مشروع قانون يهدف إلى إدخال المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي إلى ملاك الدولة عبر مباراة محصورة تُجرى بواسطة
مجلس الخدمة المدنية
.
وأكد فرنجيه على أهمية حفظ كرامة جميع الأساتذة في
لبنان
وضرورة البحث عن حلول دائمة وغير مؤقتة لملف التعاقد
التربوي
، خصوصًا في شقه المهني والتقني، مع مراعاة عنصر الكفاءة لضمان تعزيز نوعية التعليم التقني والمهني، مع المحافظة على حقوق المعلمين والمعلمات.
مواضيع ذات صلة
إتفاقية تعاون بين جمعية النور التربوية ومعهد تمكين المهني والتقني لتطوير المسارات التعليمية
Lebanon 24
إتفاقية تعاون بين جمعية النور التربوية ومعهد تمكين المهني والتقني لتطوير المسارات التعليمية
17/09/2025 13:24:33
17/09/2025 13:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني فرنجيه: الرئيس عون حريص على كل المكونات ومتمسّك بالسلم الأهلي
Lebanon 24
طوني فرنجيه: الرئيس عون حريص على كل المكونات ومتمسّك بالسلم الأهلي
17/09/2025 13:24:33
17/09/2025 13:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني فرنجية: لماذا الخجل من إدانة العدوان الإسرائيلي؟
Lebanon 24
طوني فرنجية: لماذا الخجل من إدانة العدوان الإسرائيلي؟
17/09/2025 13:24:33
17/09/2025 13:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني فرنجية: "خمس سنين مرقوا وبعدها صورة بيروت الموجوعة ما بتفارقنا"
Lebanon 24
طوني فرنجية: "خمس سنين مرقوا وبعدها صورة بيروت الموجوعة ما بتفارقنا"
17/09/2025 13:24:33
17/09/2025 13:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الخدمة المدنية
أنطوان فنيانوس
مجلس الخدمة
طوني فرنجيه
محمد شعبان
طوني فرنجي
فنيانوس
التربوي
تابع
قد يعجبك أيضاً
فضل الله: على الحكومة تحديد أولويات الإنفاق بدل التذرع بعدم وجود الأموال
Lebanon 24
فضل الله: على الحكومة تحديد أولويات الإنفاق بدل التذرع بعدم وجود الأموال
06:13 | 2025-09-17
17/09/2025 06:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: رسالتنا للخارج واضحة لبنان آمن وقادر على النهوض
Lebanon 24
الرئيس عون: رسالتنا للخارج واضحة لبنان آمن وقادر على النهوض
06:08 | 2025-09-17
17/09/2025 06:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي: بداية العام الدراسي جيدة في غالبية المدارس الرسمية
Lebanon 24
كرامي: بداية العام الدراسي جيدة في غالبية المدارس الرسمية
06:04 | 2025-09-17
17/09/2025 06:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ له مصلحة في تأجيل الإنتخابات؟
Lebanon 24
مَنْ له مصلحة في تأجيل الإنتخابات؟
06:00 | 2025-09-17
17/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. شعبة المعلومات أوقفت عدداً من الموظفين العاملين في أحد أكبر محلات الصيرفة
Lebanon 24
في طرابلس.. شعبة المعلومات أوقفت عدداً من الموظفين العاملين في أحد أكبر محلات الصيرفة
05:47 | 2025-09-17
17/09/2025 05:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
12:30 | 2025-09-16
16/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
12:00 | 2025-09-16
16/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... مُذيعة الـ"أم تي في" في رسالة مُؤثّرة: إلى الفصل التالي
Lebanon 24
بالفيديو... مُذيعة الـ"أم تي في" في رسالة مُؤثّرة: إلى الفصل التالي
07:11 | 2025-09-16
16/09/2025 07:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:13 | 2025-09-17
فضل الله: على الحكومة تحديد أولويات الإنفاق بدل التذرع بعدم وجود الأموال
06:08 | 2025-09-17
الرئيس عون: رسالتنا للخارج واضحة لبنان آمن وقادر على النهوض
06:04 | 2025-09-17
كرامي: بداية العام الدراسي جيدة في غالبية المدارس الرسمية
06:00 | 2025-09-17
مَنْ له مصلحة في تأجيل الإنتخابات؟
05:47 | 2025-09-17
في طرابلس.. شعبة المعلومات أوقفت عدداً من الموظفين العاملين في أحد أكبر محلات الصيرفة
05:44 | 2025-09-17
النائب سليمان: لضبط الحدود عبر المعابر الشرعية ومنع التجاوزات
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
17/09/2025 13:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
17/09/2025 13:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
17/09/2025 13:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24