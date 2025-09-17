طوني فرنجيه يبحث مع متعاقدي التعليم المهني والتقني إدخالهم إلى ملاك الدولة

Advertisement

التقى النائب في مكتبه في وفداً من الاتحاد التنسيقي لمتعاقدي التعليم المهني والتقني الرسمي، ضم الأساتذة: سمر الغندور، نتالي روكوز، هبة ومحمد شعبان، بحضور المحاميين وأنطوان .وخلال اللقاء، عرض الأساتذة على النائب مشروع قانون يهدف إلى إدخال المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي إلى ملاك الدولة عبر مباراة محصورة تُجرى بواسطة .وأكد فرنجيه على أهمية حفظ كرامة جميع الأساتذة في وضرورة البحث عن حلول دائمة وغير مؤقتة لملف التعاقد ، خصوصًا في شقه المهني والتقني، مع مراعاة عنصر الكفاءة لضمان تعزيز نوعية التعليم التقني والمهني، مع المحافظة على حقوق المعلمين والمعلمات.