Advertisement

لبنان

أيوب: "الجمهورية القوية" مستمرة اليوم بقيادة الحكيم

Lebanon 24
17-09-2025 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1418077-638937041372932830.png
Doc-P-1418077-638937041372932830.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شاركت النائبة غادة أيوب، ممثلة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في القداس الذي أقامته منطقة صيدا - الزهراني في بازيليك سيّدة مغدوشة، لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية من أبناء المنطقة.
Advertisement

ترأس الذبيحة الإلهية مطران صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي الحداد، وعاونه ممثل المطران مارون العمّار الأب مدلج تامر، ولطف من الكهنة.

شارك في القداس كل من النائب سعيد الأسمر، منسّق "تيار المستقبل" في الجنوب مازن حشيشو ممثّلًا النائبة السابقة بهيّة الحريري، رجل الأعمال مرعي أبو مرعي، منسّق "حركة تحرّر في لبنان" الدكتور علي خليفة، روبير كنعان، منسّق منطقة صيدا الزهراني في "القوات" عماد روكز، منسّق منطقة صور فؤاد عودة، وعدد من الفاعليات.

وخلال العظة، وجّه المطران الحداد تحية لأهالي الشهداء، مؤكّدًا أن أبنائهم "شركاء في الشهادة"، مشيرًا إلى الشهيد الأول بشير الجميل ودوره الكبير في لبنان.

بعد القداس، ألقى الدكتور ميشال الشماعي وكلمة عماد روكز، مستذكرين أسماء الشهداء للحفاظ على ذكراهم حيّة.
واستذكرت أيوب تضحيات الشهداء، مؤكدة أن مسيرة بناء "الجمهورية القوية" مستمرة اليوم بقيادة الحكيم، ووجّهت تحية إلى الجيش اللبناني من الجنوب اللبناني، مؤكدة دعم الجميع له في تطبيق خطة حصر السلاح بيد الدولة.
مواضيع ذات صلة
الحريري نعى الرفاعي: اليوم خسرنا "حارس الجمهورية"
lebanon 24
17/09/2025 13:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار الهجوم على "حماس" في قطر "لم يكن حكيما".. ترامب "يوبخ" نتنياهو!
lebanon 24
17/09/2025 13:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة السيارة في لبنان "بلا وثائق ورخص قيادة"
lebanon 24
17/09/2025 13:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر حركة "فتح" لـ"لبنان24": عملية التسليم مستمرة خلال الأيام المقبلة وستشمل مخيمات الشمال والبقاع
lebanon 24
17/09/2025 13:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

علي خليفة

اللبنانية

المستقبل

المقاومة

الجمهوري

رئيس حزب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:13 | 2025-09-17
06:08 | 2025-09-17
06:04 | 2025-09-17
06:00 | 2025-09-17
05:47 | 2025-09-17
05:44 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24