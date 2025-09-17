أيوب: "الجمهورية القوية" مستمرة اليوم بقيادة الحكيم

Advertisement

شاركت النائبة غادة أيوب، ممثلة " " سمير جعجع، في القداس الذي أقامته منطقة صيدا - الزهراني في بازيليك سيّدة مغدوشة، لراحة أنفس من أبناء المنطقة.ترأس الذبيحة الإلهية مطران صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي الحداد، وعاونه ممثل المطران مارون العمّار الأب مدلج تامر، ولطف من الكهنة.شارك في القداس كل من النائب سعيد الأسمر، منسّق " " في الجنوب مازن حشيشو ممثّلًا النائبة السابقة بهيّة ، رجل الأعمال مرعي أبو مرعي، منسّق "حركة تحرّر في " الدكتور ، روبير كنعان، منسّق منطقة صيدا الزهراني في "القوات" عماد روكز، منسّق منطقة صور فؤاد عودة، وعدد من الفاعليات.وخلال العظة، وجّه المطران الحداد تحية لأهالي ، مؤكّدًا أن أبنائهم "شركاء في الشهادة"، مشيرًا إلى الشهيد الأول بشير الجميل ودوره الكبير في لبنان.بعد القداس، ألقى الدكتور ميشال الشماعي وكلمة عماد روكز، مستذكرين أسماء الشهداء للحفاظ على ذكراهم حيّة.واستذكرت أيوب تضحيات الشهداء، مؤكدة أن مسيرة بناء "الجمهورية القوية" مستمرة اليوم بقيادة الحكيم، ووجّهت تحية إلى من الجنوب اللبناني، مؤكدة دعم الجميع له في تطبيق خطة حصر السلاح بيد الدولة.