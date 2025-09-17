Advertisement

لبنان

شرطة طرابلس أوقفت متسولاً

Lebanon 24
17-09-2025 | 05:04
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن شرطة طرابلس أوقفت متسولاً في منطقة أبي سمراء، لإثارته الخوف والقلق بين المواطنين خلال تجوله في الشوارع.
منطقة أبي سمرا

أبي سمرا

لبنان 24

لبنان

سولا

