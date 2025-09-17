سلام: افتتاح مكتب قطر الخيرية ترجمة للعلاقة المتينة بين لبنان وقطر

Advertisement

رعى رئيس الدكتور نواف سلام قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية ،حفل افتتاح مكتب جمعية قطر الخيرية في ، وذلك بحضور الرئيس تمام سلام، الحكومة طارق متري، والوزراء غسان سلامة، جو صدي، حنين السيد، كمال شحادة، ورَكان ناصر الدين.القى السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الكلمة التالية :"السلام عليكم ورحمة اللّٰه وبركاته ،،،،،دولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة الشقيقة أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم،1-يُسعِدُنا أن نشهدَ اليوم افتتاح " مكتب قطر الخيرية " في لبنان، ونتقدّم في هذه المناسبة بالشكر الى الحكومة اللبنانية على كل التسهيلات المقدّمة والدعم الكبير لنشاط قطر الخيرية في لبنان منذ البداية.2- لقد كانت دولةُ قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وما زالت، سبّاقة في الوقوف إلى جانب الاشقاء في لبنان. واليوم، يَعكِسُ هذا الحفلُ روحَ العطاء والتضامن التي تُميّزُ العلاقات الأخوية بين البلدين، كما يُعبّرُ عن الهدف الإنساني قطر الخيرية التي تعمل من أجل تحسين ظروف اللبنانيين واللاجئين، ايماناً منها بأهمية العمل الإنساني والإغاثي، ودعماً لمساعي الحكومة اللبنانية في ظل الازمة الراهنة.3- نثمن جهود قطر الخيرية ونتمنى لها المزيد من النجاح في عملها الخيري، كما نتطلع الى تعزيز التعاون والشراكة بين دولة قطر ولبنان، ورؤية المزيد من المشاريع تتحقق في شتى المجالات، لما فيه مصلحة وخير هذا البلد العزيز على قلوبنا جميعا".وفي الختام ألقى الرئيس سلام الكلمة التالية: "أصحاب الدولة والمعالي والسعادة الحضور الكريم،نلتقي اليوم في مناسبة عزيزة هي افتتاح مكتب “قطر الخيرية” في ، والتي نعرفها عنواناً للعطاء، وحضوراً فاعلاً حيثما وُجدت حاجة إلى المساعدة والتنمية. مؤسسة إنسانية رائدة أثبتت عبر السنوات أنّ رسالتها تتجاوز الحدود، خدمةً للإنسان وكرامته.لكن لا يمكن أن نبدأ هذا اللقاء إلا بالتوقف عند الاعتداء الغادر الذي استهدف دولة قطر الشقيقة مؤخرا.فلبنان، الذي كان ولا يزال ضحية الاعتداءات على أرضه وشعبه، يجدد إدانته بأشد العبارات لهذا العدوان الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر وخرقاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية".وقال:"إن ما حصل لا يستهدف قطر وحدها، بل يمسّ كل دولنا العربية والإسلامية، ويشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة.من هنا، فإن وقوفنا اليوم إلى جانب قطر في بيروت ليس مجرد موقف تضامني، بل هو تأكيد على وحدة المصير وعلى رفض منطق الاستقواء وشريعة الغاب".وتابع:"في هذا السياق، يثمّن لبنان المخرجات الصادرة عن القمة العربية – الإسلامية الطارئة التي انعقدت في الدوحة، والتي وضعت إطاراً جماعياً لمواجهة الخطر الإسرائيلي ، فهذه القرارات تشكل محطة أساسية لتوحيد الصف العربي والإسلامي، ودعامة لموقفنا جميعاً في مواجهة سياسات العدوان كما سياسات الاحتلال والتهجير التي ما زال الشعب الفلسطيني يعاني منها، ومحاولة لإعادة الاعتبار لنهج السلام العادل والشامل المبني على مبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت والمرتكز على القانون الدولي وقرارات .وإذ يؤكد لبنان التزامه بخيار السلم والشرعية الدولية، يسعى أيضاً إلى حشد الدعم العربي والإسلامي والدولي للضغط على من أجل إنهاء احتلالها لأراضٍينا، وضمان عودة أسرانا، ووقف اعتداءاتها المتكررة التي تكاد تُصبح شبه يومية على ارضنا وسيادتنا".وتابع:" إن افتتاح مكتب دائم لـ "قطر الخيرية" في بيروت يحمل دلالات عميقة. فهو ليس مجرد خطوة إدارية، بل دليل واضح على عمق العلاقة بين لبنان وقطر، وعلى حرص دولة قطر، قيادةً وحكومةً وشعباً، على الوقوف إلى جانب لبنان في أوقاته العصيبة.فنحن لا ننسى أن قطر سارعت، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على بلدنا، إلى إطلاق جسر جوي وبحري محمّل بالمساعدات، وأن “قطر الخيرية” أطلقت من الدوحة حملة تضامن شعبية واسعة دعما للبنان".كما لا ننسى وقوف هذه المنظمة إلى جانبنا في احتضان النازحين السوريين، بما وفّرته من دعم وإغاثة، نأمل أن يتطوّر هذا التعاون اليوم إلى شراكة استراتيجية لدعم خطة العودة الكريمة والآمنة، بالتنسيق مع لبنان وسوريا والمنظمات الدولية المعنية، حفاظاً على حق النازحين ومصلحة بلدينا وشعبينا".وقال:"نرى في افتتاح المكتب اليوم التزاماً مستداماً بدعم لبنان، يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المؤسسي المباشر مع الدولة اللبنانية نتطلع إلى ان يكون شراكة حقيقية وبنّاءة، تُترجم إلى مشاريع تنموية وصحية وتعليمية وإغاثية.ونحن حريصون على أن يكون هذا التعاون منظّماً عبر الوزارات المعنية، في إطار النهج الجديد الذي أطلقته حكومتنا والقائم على الشفافية، والمحاسبة، والشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني".وختم الرئيس سلام شاكرا"دولة قطر الشقيقة على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان في كل المحطات الصعبة، و ”قطر الخيرية” على رسالتها الإنسانية التي تجسّد قيم التضامن والعطاء، وتؤكد أن خير الإنسان لأخيه الإنسان لا تحدّه حدود". (الوكالة الوطنية)